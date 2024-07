5 nuove criptovalute che potrebbero esplodere quest'estate

Il sole splende e le criptovalute prosperano. Gli ETF di Ethereum sono appena stati lanciati e il mercato è pronto per guadagni enormi. Esploriamo cinque nuovi progetti che potrebbero esplodere quest’estate.

The Meme Games

Questa settimana iniziano i Giochi olimpici di Parigi 2024 e i trader stanno gareggiando per ottenere guadagni da questo evento. The Meme Games offre la via più efficiente. Attualmente in fase di prevendita, consentono a tutti gli investitori di investire a prezzi scontati.

Attualmente, il prezzo di prevendita è di $ 0,00905, ma aumenterà nel corso della campagna, con il prossimo incremento previsto tra due ore. Si dice che The Meme Games sia la meme coin ufficiale delle Olimpiadi con cinque meme coin iconiche: Pepe, Dogecoin, Brett, Turbo e Dogwifhat.

Con oltre un miliardo di persone che dovrebbero guardare i giochi, $MGMES potrebbe riscuotere un’elevata domanda come porta d’accesso alle meme coin.

Quando gli investitori acquistano la prevendita, possono scegliere quale personaggio meme pensano vincerà il “169-Meter Dash” virtuale e otterranno un bonus del 25% se scelgono correttamente. La prevendita di The Meme Games ha raccolto finora oltre $ 250.000.

Ondo

Un altro settore che sta andando in trend quest’estate sono gli asset del mondo reale, che sono l’opposto delle meme coin. Mentre le meme coin sono per l’investitore al dettaglio di tutti i giorni, le RWA sono per i ragazzi di Wall Street con abiti su misura.

In effetti, potrebbe non riflettere i valori fondamentali delle criptovalute, ma è un’opportunità imperdibile. Ondo è uno dei più grandi attori, con una capitalizzazione di mercato di 1,3 miliardi di dollari.

Il token ha retto bene il lancio all’inizio di quest’anno, anche se altri asset crittografici sono crollati. Ciò indica una forte domanda che potrebbe portare a grandi guadagni sulla ripresa del mercato. Ondo offre titoli del Tesoro USA tokenizzati e una stablecoin generatrice di rendimento.

Il suo token nativo, ONDO, è utilizzato per la governance. Attualmente è quotato a $ 0,9357, in calo del 6% questa settimana, in calo del 12% questa settimana, in calo del 21% questo mese, ma in aumento del 478% dal lancio a gennaio.

WienerAI

WienerAI è una meme coin basata sull’intelligenza artificiale che fornisce un bot di trading rivoluzionario. Combinando meme coin con l’intelligenza artificiale, WienerAI sta attingendo alle due principali narrazioni delle criptovalute.

Attualmente è nella fase di prevendita e ha raccolto oltre 7 milioni di $. Tuttavia, la prevendita termina tra sei giorni, quindi i potenziali investitori dovrebbero agire rapidamente.

Il bot di trading del progetto consente agli utenti di eseguire operazioni senza sforzo. È istantaneo, resistente al MEV e senza commissioni. Ma non è tutto.

Le sue capacità di intelligenza artificiale si esprimono tramite un chatbot, in cui gli utenti possono porre domande o stabilire criteri di trading. Il bot esplorerà quindi il mercato alla ricerca delle migliori opportunità di trading.

La prevendita di WienerAI ha anche un meccanismo di staking, che consente agli utenti di aumentare il proprio investimento. Lo staking attualmente fornisce un APY del 140%, che diminuirà nel tempo.

PeiPei

PeiPei è uno dei nuovi progetti più promettenti sul mercato. Soprannominato “Pepe cinese”, le sue caratteristiche orientali offrono una prospettiva distinta rispetto alle altre meme coin sul mercato.

PeiPei è stato lanciato in un periodo di turbolenza di mercato, ma è andato avanti senza scomporsi. Una delle grandi attrazioni di PeiPei è il supporto del famoso investitore di Bitcoin Davinci Jeremie.

Il trader ipotizza che PeiPei potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di $, che è quasi 50 volte la sua valutazione attuale. Il commentatore di mercato Romeo ha sottolineato che Jeremei ha agito in anticipo rispetto ad altre meme coin di punta come Brett e Pepe.

Attualmente, PeiPei ha un prezzo di 0,0000003072 $, in rialzo del 3% oggi, in calo del 18% questa settimana, ma in rialzo del 280% questo mese. Ha una capitalizzazione di mercato di 124 milioni di $ e un volume di trading di 24 ore di 16 milioni di $.

99Bitcoins Token

Il token 99Bitcoins è un’altra criptovaluta che potrebbe esplodere quest’estate. Il progetto è in fase di prevendita e finora ha raccolto oltre 2,5 milioni di $. Attualmente, è nella penultima fase di prevendita, al prezzo di 0,00115 $.

Ci sarà un’altra fase che inizierà tra quattro giorni, che comporterà anche un aumento dei prezzi. Dopo quella fase, $99BTC verrà lanciato sugli exchange.

99Bitcoins è stato lanciato nel 2013 e vanta un vasto pubblico di lettori di siti di notizie, oltre 700.000 iscritti a YouTube e 2,8 milioni di iscritti via e-mail. Il token alimenterà la nuova piattaforma Learn-to-Earn di 99Bitcoins che premia gli utenti per aver imparato a conoscere le criptovalute.

Ha anche utilità come lo staking, un gruppo VIP, segnali di trading e strumenti e formazione BRC20. Con un’utilità intrinseca, un team collaudato e un significativo interesse di mercato, la prevendita del token 99Bitcoins potrebbe fornire enormi rendimenti.