50% di SCONTO SHOCK su Amazon per la videocamera Blink Outdoor (69€)

Complice un calo improvviso di prezzo su Amazon che non ha precedenti, quest’oggi hai la possibilità di acquistare l’eccellente sistema di videosorveglianza Blink Outdoor + Floodlight a un prezzo davvero conveniente.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 50%, oggi ti bastano appena 69€ per ricevere un sistema di sorveglianza composto da una videocamera ad altissima risoluzione con due faretti LED con luminosità da 700 lumen.

Sorveglianza totale e completa con Blink Outdoor, oggi al 50% di sconto

Immediatamente funzionante dal primo minuto – ti basta collegarla al Wi-Fi di casa e inserirla sull’app mobile di Amazon Alexa -, Blink Outdoor rileva automaticamente il movimento nel suo campo d’azione, attiva gli allarmi e accende i faretti, ti permette di parlare in tempo reale con i visitatori direttamente dal tuo smartphone.

Ovviamente è compatibile al 100% con Amazon Alexa e la puoi gestire in toto anche in remoto tramite comandi vocali oppure tramite l’applicazione mobile per Android e iOS.

Insomma, cosa stai aspettando? L’eccellente sistema di videosorveglianza completo e sicuro è in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.