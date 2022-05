50 Mascherine FFP2 fatte in Italia, OFFERTONA Amazon

Anche se siamo ormai usciti dall’emergenza pandemia, l’uso delle mascherine protettive per tutelarsi da ogni rischio di contagio, anche dalla semplice influenza, è comunque consigliabile, almeno nei luoghi affollati e chiusi. Allora approfitta dell’offerta di Amazon, quindi, e fai scorta prendendo cinquanta mascherine FFP2 certificate, pagandole appena 27€ anziché 38€, con un’enorme risparmio di ben 11 euro.

50 Mascherine FFP2, che affare su Amazon!

Queste maschera FFP2 sono realizzate in Italia con la massima cura e con l’innovativo sistema Tunnel Protection: ogni mascherina, prima di essere sigillata nella sua confezione, viene sottoposta ad un processo di sanificazione per l’abbattimento della carica batterica. Inoltre sono tutte certificate CE, quindi conformi allo standard europeo EN 149:2001+A1:2009, certificate ISO 13485 ed ISO 9001, e sono approvate per la vendita sul mercato italiano.

Ogni maschera FFP2 ha un elevato potere filtrante a 4 strati, aderenti con la corretta lunghezza degli elastici prevista dalla normativa, che possono filtrare efficacemente il 95% di goccioline, particelle, polline, e altro presenti nell’aria. L’efficiente sistema di filtraggio a 4 strati garantisce un elevato livello di filtrazione del 95% di tutte le particelle presenti nell’aria. Sistema di marcatura ad ultrasuoni, nessuna stampa a getto di inchiostro sulla mascherina. Dispositivo con effetto pulito e potere filtrante inalterato.

Di conseguenza sono comode da indossare: elastici auricolari per la massima comodità e semplicità, clip per il naso resistente, cotone delicato sulla pelle ti fanno comodo indossare la maschera per diverse ore continuamente. Confezione individuale: assicurati che non vengano contaminati prima del primo utilizzo e allo stesso tempo facilita il trasporto con te. Approfitta dell’offerta di Amazon, quindi, e fai scorta prendendo cinquanta mascherine FFP2 certificate made in Italy, pagandole appena 27€ anziché 38€.