500 GB di cloud storage a vita a soli 199€ con pCloud

Sul sito ufficiale di pCloud è in corso un’interessante promozione sui piani a vita delle soluzioni cloud storage da 500 GB, 2 TB e 10 TB, con prezzi a partire da 199 euro. Il pagamento è da intendersi una tantum, ciò significa che l’utente deve pagare una sola volta, senza aderire ad alcun piano mensile o annuale di abbonamento.

Ad oggi pCloud è una delle migliori piattaforme a cui affidarsi per uno spazio cloud sicuro. Merito di tutta una serie di funzionalità studiate per rendere l’ambiente cloud privato e a prova di hacker, con l’utilizzo del più potente sistema di crittografia al mondo.

Le funzionalità incluse in tutti i piani pCloud

A seconda che tu scelga un piano in abbonamento o un piano a vita di pCloud, hai la certezza di poter contare sulle stesse funzionalità chiave. Tornando alla questione sicurezza, tutti i piani includono una crittografia AES-256, la protezione TSL/SSL, 5 copie di file su server differenti e un servizio extra (pCloud Encryptation) per aumentare ulteriormente il grado di crittografia.

Per quanto riguarda invece l’accesso, i file conservati all’interno dello spazio di pCloud sono disponibili su molteplici dispositivi grazie alla sincronizzazione automatica. Gli utenti hanno a loro disposizione anche l’accesso selettivo offline, con cui è possibile sincronizzare determinati file e cartelle, mantenendo copie di entrambi su un dispositivo locale e sull’account di pCloud.

Con l’offerta in corso in queste ore, il piano a vita da 500 GB è in offerta a soli 199 euro anziché 299 euro, per effetto del 33% di sconto. A questa pagina del sito pCloud puoi visualizzare le altre offerte su tutti i piani disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.