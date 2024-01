Internxt: il cloud più sicuro per foto e file con piani, ecco i prezzi dei piani annuali

Internxt è il servizio di cloud storage basato sulla crittografia AES-256 a conoscenza zero, uno dei livelli di sicurezza migliori in assoluto per la protezione di foto e file personali. Ecco perché oggi è ritenuto il servizio di riferimento per archiviare in modo sicuro i propri dati in cloud, con una privacy insuperabile.

Il modo migliore per accedere al servizio cloud di Internxt è sottoscrivere uno dei piani annuali disponibili. I prezzi partono da 45,99 euro per il piano da 200GB, ci sono poi i piani da 2TB (109,99 euro), 5B (199,99 euro) e 10TB (299,99 euro).

I vantaggi del servizio cloud di Internxt

L’impiego della crittografia AES-256 bit è il miglior biglietto da visita di Internxt per i suoi utenti. Privacy garantita anche dal fatto che password e altri dati sono crittografati sia quando viene conservato nello spazio cloud sia quando è in transito.

Il processo si fonda sul principio “a conoscenza zero”, grazie al quale si ha la certezza di essere gli unici ad eccedere ai propri dati. Anche in questo caso, dunque, la privacy garantita da Internxt è totale.

Un ulteriore motivo per cui scegliere Internxt è la natura open-source del progetto. Open-source è sinonimo di trasparenza, dato che l’intero codice sorgente del servizio è reso pubblico su GitHub, dove può essere controllato e verificato da chiunque.

Tutti i piani annuali di Internxt offrono l’archiviazione e la condivisione di file criptati, l’utilizzo completo dei servizi e l’accesso ai file da qualsiasi tipo di dispositivo. I metodi di pagamento accettati sono PayPal, Google Pay, Apple Pay, Mastercard, VISA e American Express.

Scegli uno dei piani annuali del servizio di cloud storage Internxt per mettere al sicuro i tuoi dati personali. Prezzi a partire da 45,99 euro (fatturazione annuale).

