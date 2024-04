600 cialde Borbone al PREZZO PIÙ BASSO: oggi le paghi 0,12€ L'UNA

Amanti del caffè, a raccolta! È appena arrivata l’offerta migliore di sempre per le cialde Borbone e non puoi proprio fartela scappare se sei un fan della miscela tradizionale di Napoli. Solo per poche ore, hai la possibilità di ricevere comodamente a casa il pacco convenienza con 600 capsule Nera a soli 71,99 euro. Si tratta di un prezzo mai visto prima, con lo sconto applicato del 29% che ti dà modo di risparmiare un sacco. A conti fatti, vai a pagare 0,12€ la singola cialda. Affrettati prima che finiscano le quantità disponibili, sarai il più furbo di tutti!

Borbone miscela Nera: le cialde studiate per gli amanti della cremosità

Borbone rappresenta ad oggi uno dei migliori marchi in assoluto per ciò che riguarda il caffè in cialda. E i numeri non mentono, le vendite stanno schizzando alle stelle e non sembrano volersi fermare. Il motivo? La qualità delle miscele, che nulla hanno da invidiare al buon caffè napoletano servito in tazzina al bar. Tutto quello che devi fare è approfittare dell’ultima promo per poter gustare la miscela Nera. Che è stata studiata finemente per poter fornire una sensazione al palato unica nel suo genere.

Oltre all’aroma deciso e gustoso, con questa variante sarai certo di avere la tanto apprezzata cremina. Per poter arrivare ad un risultato di questo genere, spiega Borbone, si è lavorato per trovare il dosaggio perfetto di Robusta. A cui si aggiunge un grado di tostatura dei singoli chicchi ideale e un periodo di stagionatura in magazzino. Necessario per far sì che il vero sapore del caffè possa essere sempre a disposizione del cliente finale. Essendo compostabili, queste capsule sono completamente realizzate in carta. Così da poterle riciclare in totale facilità e non fare del male all’ambiente.

Compra subito il pacco convenienza, con 600 cialde Borbone sei al sicuro per tanto tempo.

