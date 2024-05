IMMAGINI e COLORI sempre al TOP con la smart TV Samsung UHD da 43" (-26%)

Lo sconto immediato del 26% di Amazon sulla bellissima smart TV Samsung UHD da 43 pollici non è una cosa che puoi trovare tutti i giorni. Parliamo di una TV molto popolare in questo momento, e non solo per il prezzo di vendita che oggi si aggira ad appena 369€.

Realizzata con materiali di buon livello e con un design dal forte sapore premium, la smart TV del colosso sudcoreano vanta una perfetta ottimizzazione delle cornici che lasciano libero sfogo al bellissimo pannello Ultra HD da 43 pollici.

Non farti scappare la smart TV UHD da 43 pollici di Samsung al 26% in meno su Amazon

Ovviamente compatibile al 100% con il digitale terrestre 2.0 e le più importanti piattaforme di streaming online – Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, RaiPlay, Rakuten TV, eccetera -, la smart TV monta un potentissimo processore Crystal 4K per immagini sempre ad altissima risoluzione e la tecnologia PurColour per colori mozzafiato e perfettamente bilanciati. Inoltre, è anche disponibile l’audio surround 3D per una esperienza di ascolto super immersiva.

Ti basta veramente poco per sentirti sempre al cinema ogni volta che vuoi: devi semplicemente sfruttare subito lo sconto del 26% di Amazon sulla smart TV del colosso sudcoreano e utilizzare i servizi Prime, gli unici che ti garantiscono la consegna rapida e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.