Arriva Blackview BL9000 Pro: un vero RUGGED top di gamma con telecamera termica FLIR

Blackview, in collaborazione con FLIR, leader nell’industria dell’imaging termico, sta per lanciare il suo ultimo smartphone ultra-resistente, il BL9000 Pro. Questo dispositivo all’avanguardia presenta una serie di caratteristiche innovative che lo rendono il compagno ideale per affrontare gli ambienti più impegnativi.

Design ultra-resistente

Il Blackview BL9000 Pro è progettato per resistere alle condizioni più estreme. Con la certificazione militare MIL-STD-810H, può sopravvivere a cadute fino a 1,2 metri, mentre le classificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K gli consentono di essere immerso in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Inoltre, può funzionare normalmente in temperature che vanno da -20°C a 60°C, rendendolo perfetto per l’uso in condizioni meteorologiche estreme.

Il display da 6,78 pollici con risoluzione 2.4K FHD+ è protetto dal vetro CORNING GORILLA GLASS 7 (Victus®), che raddoppia la resistenza ai graffi.

Caratteristiche hardware top di gamma

Alimentato dal processore octa-core 5G MediaTek Dimensity 8020 a 6nm, il BL9000 Pro raggiunge un punteggio benchmark AnTuTu di 805.428, stabilendo un nuovo record. Con fino a 12 GB di RAM (espansione RAM 1:2) e 512GB di ROM, offre prestazioni fluide per il multitasking e l’esecuzione di applicazioni. La ricarica super-veloce da 120W può caricare completamente l’enorme batteria da 8800mAh in soli 53 minuti, garantendo un’autonomia prolungata per le avventure all’aperto o il lavoro.

Il BL9000 Pro è anche dotato del più recente sistema operativo Android 14, con funzionalità migliorate come il ridimensionamento dei caratteri, la lente d’ingrandimento e impostazioni avanzate per la privacy.

Fotocamera FLIR evoluta

La caratteristica principale del BL9000 Pro è l’imaging termico FLIR di ultima generazione. Con il più recente FLIR Lepton 3.5 e una risoluzione di 160×120, offre immagini termiche quattro volte più chiare rispetto alla generazione precedente. Funzionalità come l’analisi multi-punto, la misurazione della temperatura lineare e dell’area circolare, e il supporto per l’app MyFLIR Pro e Teledyne FLIR Mobile SDK, aprono nuove possibilità per un’esperienza utente più conveniente.

La fotocamera principale da 50 MP con sensore Samsung ISOCELL GN5 e la fotocamera selfie da 50 MP, insieme agli algoritmi ArcSoft 8.0, garantiscono una qualità delle immagini eccezionale in ogni situazione.

Disponibilità e prezzi

Il Blackview BL9000 Pro sarà disponibile su AliExpress dal 6 al 17 maggio 2024. L’offerta early bird è di soli $429,99 (invece di $879,98), con un risparmio fino al 51%. Non perdere l’opportunità di mettere le mani su questo potente smartphone ultra-resistente con capacità di imaging termico all’avanguardia.