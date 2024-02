80 ore di autonomia ed esperienza di suono inarrivabile: regalati le Major IV di Marshall

Le Major IV sono le iconiche cuffie over-ear dello storico brand inglese Marshall. Si distinguono rispetto alle altre cuffie tradizionali per l’eccezionale autonomia fino a 80 ore e l’esperienza di suono goduriosa che riescono a offrire in qualsiasi contesto. Dove acquistarle? Sono disponibili sullo store ufficiale Marshall Headphones, al prezzo di 149 euro.

Nel negozio online sono acquistabili in due colorazioni: Black o Brown. La prima colorazione è pensata per chi ama uno stile classico, mentre la seconda richiama uno stile vintage, che si adatta alla perfezione a questo tipo di prodotto.

Major IV in offerta a 149 euro sullo store ufficiale di Marshall Headphones

Le nuove Major IV si distinguono rispetto alle altre cuffie over-ear in vendita nella fascia di prezzo tra i 100 e 200 euro per la notevole durata della batteria: oltre 80 ore di autonomia senza fili, con la possibilità dunque di usarle per più di 3 giorni in maniera ininterrotta.

Un altro fiore all’occhiello delle cuffie del marchio Marshall ha per oggetto l’esperienza di suono. Tutto merito degli eccellenti driver dinamici, capaci di restituire alti brillanti, bassi ruggenti e medi morbidi.

Oltre alla consegna gratuita al domicilio indicato in fase di scrittura, un ulteriore vantaggio di completare l’acquisto nel negozio online ufficiale sono i metodi di pagamento a disposizione. Infatti, è possibile pagare con Mastercard, Visa, American Express e Maestro, cioè i quattro principali circuiti di pagamento a livello internazionale.

Le Major IV, le cuffie over-ear di Marshall, sono disponibili a soli 149 euro sul sito ufficiale marshallheadphones.com. L’acquisto nello store di Marshall assicura le spese di spedizione gratuite, un anno di garanzia e il reso gratuito entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.