8+256 GB: lo smartphone OPPO Reno 12F in sottocosto con il coupon eBay

Su eBay è partita una campagna speciale di promozioni su una serie di smartphone di ultima generazione! Oggi puoi acquistare l’OPPO Reno 12F a soli 189 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta, il coupon è valido ancora per pochi giorni!

OPPO Reno 12F: le caratteristiche tecniche dello smartphone

L’OPPO Reno 12F è un dispositivo all’avanguardia che si contraddistigue per un ottimo rapporto qualità – prezzo.

In primis, è dotato dell’innovativo processore MediaTek Dimensity 6300 che accontenta tutti, permettendo di svolgere qualsiasi operazione in modo fluido ed efficiente. Il modello in promozione, inoltre, ha 8 GB di RAM e e 256 GB di memoria interna quindi davvero enorme così da poter conservare tutti i tuoi file in modo sicuro ed utilizzarli quando ne hai bisogno.

Lo smartphone dispone di un grande display Touchscreen da 6.67 pollici che garantisce tonalità brillanti, particolari minuziosi e una visualizzazione perfetta con qualsiasi condizione di luce esterna. Allo stesso tempo, il modulo 5G garantisce una connessione internet impeccabile e sempre veloce in qualsiasi luogo tu sia.

In più, potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video in 4K da vero professionista con la sua fotocamera da ben 50 megapixel che permette di creare dei piccoli capolavori anche nelle ore serali.

Per finire, il peso del dispositivo è di soli 187 grammi con uno spessore minimo così da poterlo trasportare ovunque nella massima comodità e versatilità.

Oggi l’OPPO Reno 12F è disponibile su eBay a soli 189 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta, il coupon è valido ancora per pochi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.