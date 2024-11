8+256 GB: lo smartphone POCO C65 in svendita con il Black Friday anticipato

Su Amazon le offerte del Black Friday sono anticipate, ed oggi infatti puoi acquistare lo smartphone POCO C65 a soli 109 euro con un mega sconto del 29%.

Smartphone POCO C65: le specifiche techiche e le funzionalità

Lo Smartphone POCO C65 è uno dei modelli Android più ricercati sul mercato, ed oggi lo trovi su Amazon in offerta davvero straordinaria.

Innanzitutto è dotato del Processore MediaTek Helio G85 che garantisce prestazioni ottimali, così potrai effettuare qualsiasi operazione in maniera più efficiente che mai ottimizzando anche i tempi. In più dispone di un display HD+ da 6.74 pollici, adatto sia per giocare che per guardare un film, in quanto offre una visione precisa ed immersiva. Lo schermo vanta anche un’ottima protezione degli occhi (pro-grade eye protection) che rende confortevole e sicura la visualizzazione in qualsiasi ambiente tu sia.

Un’altra specifica di spicco del dispositivo è il suo sistema a Tripla camera che permette di catturara al meglio tutti i momenti delle giornata. Inoltre potrai sfruttare funzionalità innovative come la Modalità 50MP, la Modalità Notte e il supporto dei 10 filtri filmCamera e filmFrame.

Infine, questo modello ha una RAM da 8 GB e una ROM da 256 GB per memorizzare qualsiasi tipologia di contenuto o file, ed utilizzarlo quando ne hai bisogno.

