8+256GB: lo smartphone Realme GT 6T è una bomba e oggi lo paghi 170€ in meno

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che possa sostenerti in tutte le tue operazioni quotidiane, sia a lavoro che a casa? Allora prova il Realme GT 6T, oggi disponibile su Amazon a soli 379 euro con un super sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile pagare anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dello smartphone Realme GT 6T

Lo Smartphone Realme GT 6T è un vero e proprio portento della tecnologia che può soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Si contraddistingue per il suo innovativo processore Snapdragon 8 Gen 3 che, unito al core ultra large Cortex-X4 e all’elaborazione delle immagini ISP, offre una potenza ed un’efficienza davvero impressionanti così da poter svolgere qualsiasi tipologia di operazione in modo super fluido ed ottimale.

Un’altra caratteristica importante è la tecnologia di ricarica full-GaN da 120 W e il chipset di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S che permette di avere un’autonomia di una giornata intera. Inoltre questo modello non solo offre la massima velocità di ricarica nel segmento, ma anche la massima efficienza energetica per garantire al massimo la salute della batteria.

Non è da meno l’esperienza di visualizzazione sul display ultra nitida con una luminosità massima di 6000 nit così da garantire immagini sempre impeccabili e vivide anche sotto la luce diretta del sole.

Oggi il Realme GT 6T è disponibile su Amazon a soli 379 euro con un super sconto del 31%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile pagare anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.