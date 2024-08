99Bitcoins Token entra nell'ultima settimana di prevendita: la prossima gemma da 10X?

Sono gli ultimi ordini per il token 99Bitcoins ($99BTC): la prevendita termina tra cinque giorni. Dopodiché, $99BTC sarà disponibile sugli exchange e il suo prezzo sarà determinato dalla domanda e dall’offerta.

Il progetto ha suscitato un enorme interesse in fase di prevendita, il che indica che potrebbe essere un token da tenere d’occhio mentre viene lanciato sul mercato. Alimentando una piattaforma Learn-to-Earn, $99BTC ha un’utilità diversa da qualsiasi altra criptovaluta sul mercato.

99Bticoins presenta il meccanismo Learn-to-Earn: è questo il futuro dell’istruzione crypto?

Il tradizionale modello di istruzione su Internet è appena stato capovolto. Ora puoi guadagnare mentre impari, niente più spese!

99Bitcoins ha progettato in modo unico un sistema in cui gli studenti possono guadagnare $ 99BTC per aver completato corsi, moduli e quiz sulle criptovalute.

Ma probabilmente ti starai chiedendo, come possono avere valore questi token se vengono distribuiti a chi impara? Dipende tutto dalla tokenomics del progetto, la cui scarsità è la chiave.

Innanzitutto, gli utenti devono detenere $ 99BTC per accedere alla piattaforma. Ciò crea un flusso di domanda costante e compensa una certa pressione di vendita, con gli studenti che controllano una grande porzione dell’offerta.

Ma non è tutto: i detentori possono accedere a una community VIP, strumenti e formazione BRC-20, ricompense di staking, segnali di trading e altro ancora. In altre parole, ci sono molte ragioni per cui gli utenti di criptovalute potrebbero volere $ 99BTC, e questa domanda è ciò che crea valore.

Quindi non solo gli studenti saranno pagati per l’utilizzo della piattaforma, ma potranno potenzialmente aumentare le loro ricompense semplicemente detenendo i token a lungo termine.

Una formula vincente: $99BTC è una nuova criptovaluta lanciata da un team collaudato

Chi ha investito nella prevendita del token 99Bitcoins potrebbe averci visto giusto. Non si tratta solo di un prodotto rivoluzionario, ma è anche stato lanciato da un team collaudato.

Sebbene il token 99Bitcoins sia nuovo di zecca, il team che lo ha creato è uno dei più navigati nel campo delle criptovalute. 99Bitcoins è un’agenzia di stampa leader del settore con una storia che risale al 2013.

È nota per la pubblicazione di notizie e contenuti educativi sul suo sito Web, ma ha anche raccolto 700.000 iscritti su YouTube e 2,8 milioni di abbonati via e-mail.

E il team non si adagia sulla sua reputazione.

Il token 99Bitcoins ha anche ricevuto un audit dalla società di sicurezza blockchain Solid Proof. L’auditor non ha segnalato problemi con lo smart contract, segnalando che $99BTC è sicuro e protetto.

Wall Street sta orchestrando un rally rialzista senza precedenti?

Wall Street sta giocando un ruolo centrale nell’attuale mercato rialzista delle criptovalute e il token 99Bitcoins sta per essere lanciato proprio mentre le cose si scaldano.

Le istituzioni non ne hanno mai abbastanza degli ETF sulle criptovalute. Nell’ultimo sviluppo, un attore senior advisor di BlackRock ha accennato a un’ulteriore adozione delle criptovalute.

Samara Cohen di BlackRock prevede anche che le società di investimento, tra cui Morgan Stanley, Wells Fargo e UBS, sposteranno le allocazioni in BTC nei loro portafogli.

Mentre Bitcoin ed Ethereum saranno i primi punti di contatto per questa liquidità istituzionale, i trader probabilmente investiranno i loro profitti in altcoin più piccole. Il tempismo non potrebbe essere migliore per il debutto sul mercato del token 99Bitcoins.