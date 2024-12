A Natale regala la Candela profumatissima Yankee Candle: oggi tua a soli 19€ (-45%)

Per rendere ancora più magica l’atmosfera a casa durante le prossime vacanze natalizie, non farti scappare l’offerta speciale sulla Candela profumata in giara grande Yankee Candle alla profumazione di Amore invernale. Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è prevista prima di Natale, ma fai in fretta perchè le scorte sono in esaurimento!

Candela profumata in giara grande Yankee Candle: profumazione intensa per un’atmosfera magica

La Candela profumata in giara grande Yankee Candle è un gadget perfetto anche come idea regalo, che permette di creare l’atmosfera giusta soprattutto durante le feste natalizie.

La profumazione della candela in offerta prende il nome di “Amore invernale” e risulta essere il risultato di una deliziosa miscela di crema con rilassante profumo di boschi e freschezza invernale in polvere.

Parliamo di un prodotto ovviamente impeccabile grazie ad ingredienti scelti e cera di alta qualità che garantiscono un aroma chiaro e costante che riempie tutta la stanza avvolgendoti in un’atmosfera deliziosa. Per di più la durata è eccezionale tanto da garantire dalle 110 alle 150 ore di piacevole profumazione.

Anche dal punto di vista estetico la candela è perfetta in ogni angolo di casa in quanto è inserita nella classica giara di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza. In più gli stoppini sono realizzati in cotone 100% senza piombo ed offrono una combustione uniforme.

