A San Valentino regala la straordinaria aspirapolvere Tineco in OFFERTA: vanta l'esclusiva funzione iLoop Smart Sensor

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM è una straordinaria Aspirapolvere Lavapavimenti Intelligente. Su tutte, spicca la funzione iLoop Smart Sensor, di proprietà di Tineco, che regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo della spazzola e il flusso d’acqua. Oggi puoi prenderla su eBay a soli 183 euro, grazie allo sconto del 36%!

Aspirapolvere Tineco FLOOR ONE S5 STEAM: le caratteristiche

La funzione iLoop Smart Sensor di proprietà di Tineco regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo della spazzola e il flusso d’acqua, per una pulizia incredibilmente efficiente. Il vapore ad alta temperatura scioglie il grasso e le macchie appiccicose. Un rullo morbido pulisce delicatamente il pavimento con acqua pulita, fornendo una pulizia completa con facilità.

Il sistema con doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita e sporca per una pulizia continua con acqua pulita. Non dovrai più spingere l’acqua sporca come con un mocio tradizionale. Emana vapore ad alta temperatura per pulire la spazzola dopo l’uso. Il processo è inodore, a mani libere e ad asciugatura rapida. I serbatoi dell’acqua pulita e sporca, di grandi dimensioni, consentono di pulire aree più grandi senza interruzioni.

La Tineco FLOOR ONE S5 STEAM oggi puoi prenderla su eBay a soli 183 euro, grazie allo sconto del 36%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.