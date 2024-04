A10 Cuffie Gaming: da Astro le migliori cuffie cablate col prezzo accessibile e scontatissimo!

Astro è una delle aziende più famose e amate in ambito gaming. E’ particolarmente conosciuta per le sue cuffie di fascia alta, super Premium, protagoniste spesso dei maggiori tornei mondiali di e-sports. Ma accanto a dispositivi non per tutte le tasche Astro propone anche prodotti dal prezzo più accessibile, magari con meno feature avanzate, ma sempre di grande, anzi grandissima qualità. Proprio come queste cuffie cablate A 10, che possiamo oggi comprare con uno sconto decisamente allettante, MENO 19% sul prezzo di listino, che da 64,99 euro passa a 52, 59 euro! Davvero una bella offerta, le cuffie Astro A 10 valgono più di quello che costano, sono una garanzia!

Prezzo accessibile, suono eccezionale

L’alta qualità del suono delle cuffie Astro A 10 è garantita dai driver da 32 mm in neodimio, che offrono un audio chiaro, potente, spaziale e super immersivo, mentre i padiglioni circumaurali assicurano un isolamento acustico senza paragoni. Il comfort è ulteriormente migliorato dai cuscinetti in memory foam, che si adattano alla forma delle orecchie e possono essere facilmente rimossi per la pulizia o la sostituzione. Non c’è bisogno di comprare altre cuffie se i cuscinetti sono troppo sporchi o troppo rovinati, basta comprare solo loro e il gioco è fatto!

Inoltre, il microfono unidirezionale da 6 mm garantisce una comunicazione chiara, senza dimenticare che è dotato del sistema flip-to-mute che attiva lo attiva solo quando è in posizione abbassata.

Un altro punto di forza di queste cuffie Astro A 10 è l’estrema versatilità e compatibilità con un ampio numero di sistemi come Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Da ultimo e non per importanza, queste cuffie Astro A 10 sono anche costruite con materiali di buona qualità e anche particolarmente resistenti. Sappiamo tutto che i rage quit possono essere dietro l’angolo, la solidità è quindi necessaria!

MENO 19% sul prezzo di listino, che da 64,99 euro passa a 52, 59 euro! Questa offerta su Astro A 10 è davvero eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.