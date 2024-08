Abbiamo la data: ecco quando si terrà l'evento di lancio di iPhone 16

Apple ha finalmente svelato la data del suo prossimo evento speciale. Lunedì 9 settembre, alle 19:00 ora italiana, potremo assistere al lancio della nuova generazione di iPhone 16 ( e non solo ovviamente!). Come da tradizione, l’annuncio è arrivato con un comunicato stampa essenziale, invitando tutti a seguire l’evento in streaming sul sito web di Apple e sull’app Apple TV.

Si prevede che il formato sarà lo stesso degli eventi iPhone 14 e iPhone 15, un mix tra presentazione live dall’Apple Park per un pubblico selezionato di giornalisti e lo streaming vero e proprio a disposizione di tutti in collegamento. I fortunati sul posto potranno provare i nuovi dispositivi, un vero e proprio esclusivissimo hands on.

Mark Gurman, il guru delle notizie Apple, ci ha preso quasi in pieno sulla data di presentazione dei nuovi iPhone. Aveva scommesso sul 10 settembre, ma alla fine sarà il 9. Un piccolo errore, considerando che Apple di solito preferisce i martedì per i suoi eventi. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che potesse essere anticipato di una settimana per evitare di sovrapporsi con un atteso dibattito presidenziale. L’anticipo c’è stato, ma solo di un giorno.