Abbonati a Disney Plus: 3 mesi a solo 1,99€

Disney Plus lancia una promozione imperdibile per i nuovi iscritti e per chi decide di riattivare il proprio abbonamento. Con un incredibile sconto del 66%, il Piano Standard con Pubblicità è disponibile a soli 1,99€ per tre mesi. Questa offerta speciale è valida da ora fino al 14 marzo, offrendoti la possibilità di accedere a un mondo di intrattenimento a un prezzo mai visto.

Perché approfittare dell’offerta Disney Plus

Questa promozione unica ti consente di immergerti nell’universo Disney Plus a un costo veramente ridicolo. Dopo i tre mesi promozionali, il piano si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 5,99€ al mese, a meno che tu non decida di disdire. L’offerta è riservata ai nuovi clienti e a coloro che desiderano riattivare il loro abbonamento, e non è cumulabile con altre promozioni.

Come attivare la promo? Visita il sito ufficiale di Disney Plus. Qui, potrai facilmente abbonarti seguendo pochi semplici passi: seleziona l’offerta promozionale, crea o accedi al tuo account, accetta le condizioni di servizio, inserisci un metodo di pagamento valido e il gioco è fatto.

Il piano Standard con pubblicità ti permette di accedere a tutto il catalogo Disney Plus, che include i classici Disney e Pixar, le avventure Marvel, l’universo di Star Wars, i documentari di National Geographic e le produzioni esclusive Star. La qualità video è di 1080p Full HD e puoi connettere fino a 2 dispositivi contemporaneamente.

Normalmente, le pubblicità vengono visualizzate prima dell’inizio del programma e durante la riproduzione, proprio come nelle emissioni televisive tradizionali. Non sono presenti annunci per i contenuti visualizzati in Modalità Junior.

Questa promozione rappresenta un’opportunità davvero da non perdere per testare i contenuti Disney Plus. Non perdere questa occasione e goditi di 3 mesi di intrattenimento a soli 1,99 €. Visita il sito e abbonati prima che la promozione termini.

