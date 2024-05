Abiti COME NUOVI con il Levapelucchi Philips: oggi è tuo a SOLI 12 EURO (-35%)

Per rinnovare i tuoi indumenti rendendoli praticamenti nuovi, prova il Levapelucchi Philips! Oggi l’accessorio multifunzionale è disponibile su Amazon a soli 12 euro con un mega sconto del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non farti scappare la promozione super conveniente, gli articoli stanno praticamente andando a ruba!

Levapelucchi Philips: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Levapelucchi Philips ti consente di togliere facilmente e rapidamente i pelucchi da tutti i tipi di tessuto. Tutti i tuoi capi, che si tratti di un maglione o di una coperta, saranno come nuovi!

L’ampia superficie della lama consente di trattare una superficie più grande dell’indumento, quindi saranno necessarie meno passate per rendere il tuo capo come nuovo. In più, le lame ruotano fino ad un massimo di 8800 giri al minuto per una rimozione efficace e veloce dei pelucchi dai tuoi capi.

Il dispositivo di regolazione dell’altezza ti permette di rimuovere i pelucchi anche dai tessuti più delicati quindi potrai utilizzarlo su qualsiasi tessuto tu voglia.

Grazie ai fori di 3 diverse dimensioni, verranno rimossi dai capi i pelucchi di qualunque dimensione in modo pratico. Inoltre il recipiente che raccoglie i pelucchi è facile da rimuovere e svuotare. Per rendere ancora più semplice la manutenzione, è in dotazione anche una spazzolina per la pulizia che ti consente di pulire facilmente l’apparecchio dopo l’uso.

Nella confezione sono incluse due batterie Philips AA ed una guida rapida per le istruzioni sulla pulizia così da avere l’accessorio sempre pronto all’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.