Acer Nitro 5: a questo prezzo non ve lo aspettavate (-500€)

Nonostante la crisi dei componenti, dovuta alla pandemia globale e ad altri problemi, pian piano si sta tornando alla normalità per quanto riguarda la disponibilità dei prodotti. Tuttavia, i prezzi del mercato dei dispositivi tech e non solo continuano a crescere in maniera imbarazzante. Nonostante questo, per fortuna prodotti come i pc portatili stanno tornando a riempire gli scaffali, virtuali e non, di tutto il mondo. Se state cercando un nuovo notebook per le vostre sessioni da Gaming più frenate, uno dei marchi principali di questo settore e Acer. Quindi perché non approfittare di questa fantastica, anzi, pazzesca offerta di Amazon sul nuovo Acer Nitro 5 a soli 1.029,99 €, stiamo parlando di quasi 500 euro di sconto, è assurdo.

Acer Nitro 5: perché lo dovete comprare a questo prezzo

Non è facile trovare offerte come queste, dove potete acquistare un prodotto con quasi 500 euro in meno rispetto al prezzo originale. Acer Nitro 5 è un PC da gaming di tutto rispetto, qui di seguito vi elenchiamo le sue caratteristiche tecniche:

Processore Intel Core di 11a generazione i7-11800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4 GB GDDR6 e 16 GB di RAM;

di 11a generazione scheda grafica NVIDIA GeForce GDDR6 e 16 GB di RAM; Display IPS FHD da 15,6″ (1920 x 1080 px) e refresh rate a 144 Hz;

Ethernet Intel Killer E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6 per una connettività super veloce;

Come avete potuto leggere le specifiche tecniche di questo PC da gaming sono elevate, ma la follia sta nel suo prezzo. Potete acquistare il nuovo Acer Nitro 5 su Amazon a soli 1.029,99 €, correte perché con questo sconto folle gli ultimi pezzi stanno andando letteralmente a ruba. Inoltre ricordatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo dall’acquisto del prodotto per decidere se volete fare il reso o meno. Effettuando il reso avrete diritto di rimborso al 100%, una garanzia ed affidabilità che solo il noto e-commerce americano può offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.