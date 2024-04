Acer: risparmia fino a 1.000€ su una selezione di notebook (ultime ore)

Termina oggi l’offerta di Acer Store Italia che consente di risparmiare fino a 1.000 euro su una selezione di notebook, con sconti fino al 40% più un extra sconto a carrello del 5%. Per usufruire dell’ulteriore riduzione di prezzo è sufficiente usare il codice promo WEEKEND5 su questa pagina (va scritto tutto in maiuscolo, altrimenti non funziona).

Di seguito ti mostriamo tutte le migliori offerte attualmente disponibili sullo store ufficiale di Acer. I prezzi indicati vanno ulteriormente scontati del 5% grazie al codice esclusivo WEEKEND5.

Acer Store Italia: fino al 40% di sconto + 5% extra con il codice WEEKEND5 (ancora per poco)

Tra le offerte top ancora disponibili su Acer Store, segnaliamo quella che ha per protagonista il computer da gaming Predator Orion 5000, su cui è possibile risparmiare oltre 1.000 euro. Ecco le altre migliori offerte del momento:

A questa pagina trovi invece la lista completa dei notebook Acer che partecipano all’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.