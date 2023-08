Acquista la Magic Keyboard ad un prezzo RIDICOLO su Amazon

Spesso e volentieri, quando abbiamo un Mac portatile, sentiamo la necessità di avere una tastiera fisica ben più ampia della tastiera attualmente in dotazione, che permette di avere una corsa maggiore dei tasti e una maggior comodità d’uso, assieme a caratteristiche e funzionalità aggiuntive che possono senz’altro migliorare l’esperienza d’uso generale. Proprio a questa necessità ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti la Apple Magic Keyboard in offerta all’incredibile prezzo di soli 169 euro, con più di 15 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia di Cupertino.

Una tastiera…magica!

L’offerta di Amazon prevede in particolare disponibilità di due diverse colorazioni, rispettivamente Argento o Nero in base alle tue preferenze e gusti personali. La connettività è senz’ombra di dubbio la parola d’ordine di questa tastiera “magica”, dal momento che permette di connettersi in assoluta velocità al tuo Mac semplicemente tramite la connessione Bluetooth. All’interno della stessa tastiera è poi presente una batteria ricaricabile: d’ora in poi potrai dunque dire addio alle scomodissime pile alcaline, che andavano sostituite di settimana in settimana.

Essa infatti garantisce un’autonomia senza eguali, che ti permetterà di passare più di un mese senza nemmeno avere la necessità di caricarla con la porta USB-C. La tastiera è inoltre assolutamente compatibile con qualsiasi modello di Mac dotato di chip Apple, usciti nel corso di questi anni.

Tra le caratteristiche fondamentali e salienti di questa tastiera troviamo senz’ombra di dubbio la presenza del Touch ID (lo stesso che troviamo sugli iPhone degli scorsi anni, tanto per intenderci), che permette uno sblocco assolutamente rapido del Mac, al contrario delle password scritte a mano che impiegano molto più tempo per sbloccarlo. Il tastierino numerico, poi, è davvero utile soprattutto per chi si ritrova spesso e volentieri a lavorare su applicazioni finanziarie e fogli di calcolo.

In conclusione, a meno di 170 euro hai la possibilità di assicurarti una delle migliori tastiere realizzate nel corso degli ultimi anni, che si abbinerà perfettamente al tuo Mac di casa o portatile: ecco perchè ti suggeriamo l’acquisto della tastiera Magic Keyboard in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

