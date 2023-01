Acquistare Windows Server 2019 risparmiando fino a 1200€

Chi gestisce un’azienda sa quando può essere importante allestire un server veloce per la gestione dei dati inviati e trasmessi tra le varie strutture o dipartimenti. Per chi non ha ancora un server può sicuramente prendere in considerazione l’acquisto di Windows Server 2019 ad un prezzo davvero conveniente, utilizzando le licenze genuine fornite da uno store online affidabile come Mr Key Shop.

Nei capitoli che seguono è possibile trovare le migliori offerte per Windows Server 2019, cosa possiamo fare e a cosa serve questo sistema operativo, quali sono le funzionalità incluse e come fare per risparmiare acquistando la licenza direttamente da Mr Key Shop.

Le migliori offerte Windows Server 2019 di oggi

Windows Server 2019: cosa si può fare e a cosa serve

Windows Server è la migliore scelta per tutte le aziende che vogliono allestire un server di storage, un server per database, un server per i backup delle postazioni, un server di posta o un server su cui avviare un’applicazione dedicata o un gestionale condiviso.

La presenza di un server centrale velocizza l’accesso ai dati condivisi tra i vari reparti e dipartimenti presenti nell’azienda, aumentando la produttività e i guadagni sul medio e sul lungo periodo.

Il server aziendale può essere in locale (quindi presente fisicamente in una delle stanze dell’azienda) oppure in cloud (gestibile e accessibile da remoto); in entrambi i casi dovremo scegliere un sistema operativo per avviare la macchina e Windows Server 2019 risponde appieno alle esigenze di tutti gli amministratori di rete.

La licenza per Windows Server è molto costosa, specie per le aziende avviate da poco tempo: per ridurre l’impatto che può avere questo acquisto sui bilanci aziendali è possibile risparmiare acquistando la licenza Windows Server direttamente su Mr Key Shop, uno store online affidabile ed efficiente che provvederà a consegnarci velocemente la licenza scelta in digitale (via e-mail) senza attese.

Mr Key Shop vanta anni d’esperienza nella vendita nel settore business, fornisce solo licenze genuine e attivabili in pochi minuti, come testimoniano le oltre 2000 recensioni ricevute dall’azienda su TrustPilot.

Funzionalità di Windows Server 2019

Windows Server 2019 è il sistema operativo ottimizzato da Microsoft per offrire fin da subito un elevato livello di sicurezza, riducendo i rischi aziendali con più livelli di protezione integrati.

Con questa versione di Windows Server è possibile beneficiare di Windows Admin Center (per gestire da remoto ogni funzione del server), esperienza desktop (per gestire il server come fosse una postazione desktop), sistema cloud ibrido, integrazione di Servizi Desktop remoto con Azure AD, Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), sicurezza con Software Defined Networking (SDN) e una migliore gestione della sicurezza delle macchine virtuali.

Sulla gestione dei file condivisi troviamo il supporto a SMB2/SMB3 per impostazione predefinita, spazi di archiviazione diretta, replica di archiviazione (per backup sicuri) e un’efficace sistema di clustering failover.

Nonostante sia presente sul mercato Windows Server 2022 è possibile puntare ancora su questo sistema visto l’elevato supporto fornito da Microsoft (che supporterà Windows Server 2019 fino al 2029) e al risparmio che è possibile ottenere scegliendo la versione 2019.

Quale versione di Windows Server 2019 acquistare?

Windows Server 2019 è disponibile in varie versioni, adattabili alle esigenze di ogni azienda:

Windows Server 2019 Essentials : la versione ridotta del sistema operativo per server, pensata per gestire 25 utenti o 50 dispositivi, con un modello di gestione delle licenze basato su CPU.

: la versione ridotta del sistema operativo per server, pensata per gestire 25 utenti o 50 dispositivi, con un modello di gestione delle licenze basato su CPU. Windows Server 2019 Standard : versione classica del sistema operativo con l’aggiunta di nuove funzioni come il supporto di Windows Edge, macchine virtuali protette e molte delle caratteristiche descritte nel capitolo precedente.

: versione classica del sistema operativo con l’aggiunta di nuove funzioni come il supporto di Windows Edge, macchine virtuali protette e molte delle caratteristiche descritte nel capitolo precedente. Windows Server 2019 Datacenter: la versione più completa e costosa del sistema operativo per server, pensata per aziende di grandi dimensioni. Supporta macchine virtuali illimitate, Hyper-V Container, licenze CAL e presenta limiti hardware più spinti (24 TB di RAM e 512 Core).

Scegliamo la licenza migliore per il nostro server anche in base a cosa dobbiamo farci con esso, tenendo conto che ad ogni versione corrisponde un determinato numero di funzioni accessibili.

Tutte le licenze elencate in alto sono disponibili su Mr Key Shop, che vi permette anche di allestire le postazioni per gli operatori e per gli impiegati grazie alla fornitura di licenze genuine e legali per Windows 10, Windows 11 ed altri programmi utili come antivirus e VPN per Pc, Mac, android e iOS, Microsoft Office per Pc e Mac,software di backup e ripristino e Microsoft SQL Server e Windows Server CAL e RDS CAL.

Windows Server 2019 acquisto, download e installazione

Per acquistare Windows Server direttamente da Mr Key Shop è sufficiente scegliere la versione preferita tra quelle presenti, aprire la pagina dedicata, scegliere la quantità di licenze desiderata e premere su “Aggiungi carrello”.

Dopo aver aggiunto la licenza al carrello premiamo su “Vai alla cassa”, diamo un rapido controllo all’ordine per accertarci di non aver dimenticato nulla e clicchiamo nuovamente su “Vai alla cassa” per passare alla fase successiva.

Per concludere l’ordine è necessario effettuare l’accesso con un account Mr Key Shop (è possibile crearlo al momento) e fornire un indirizzo e-mail valido: quest’ultimo è fondamentale per concludere l’ordine, visto che la consegna delle licenze scelte avverrà in via digitale tramite messaggio di posta elettronica (niente spedizioni e corrieri, per una scelta 100% ecosostenibile e ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera).

Al momento dell’acquisto dovremo fornire un metodo di pagamento: da questo punto di vista Mr Key Shop supporta tutti i principali metodi, potendo pagare con PayPal, Amazon Pay, carta di credito, carta di debito, Postepay e gli e-wallet digitali più famosi (Google Wallet e Apple Pay).

Mr Key Shop rilascia regolare fattura, così da poter scaricare i costi di licenza nella dichiarazione fiscale.

Windows Server 2019: iso, download e installazione

Al termine dell’acquisto della licenza è sufficiente controllare l’indirizzo email fornito su Mr Key Shop: vi troveremo all’interno tutto l’occorrente per iniziare subito ad utilizzare la nostra copia di Windows Server:

Link per scaricare l’ISO del sistema operativo

Fattura d’acquisto

Istruzioni per l’installazione e l’attivazione

Seguendo alla lettera le istruzioni presenti all’interno dell’email saremo in grado di installare il sistema sul nostro server e attivarlo con una licenza perpetua e genuina.

Acquistare licenze CAL o RDS CAL per Windows Server 2019

Chi sceglie la versione Datacenter di Windows Server 2019 deve prendere in considerazione l’acquisto delle licenze CAL, necessarie per far accedere al server le varie postazioni o gli utenti autorizzati a livello aziendale.

Le licenze CAL sono necessarie per accedere direttamente al server e ai suoi strumenti amministrativi, mentre le licenze RDS CAL sono utili per sbloccare l’accesso al server tramite Servizio Desktop Remoto (RDS).

La scelta è basata unicamente su cosa dobbiamo fare sul server e quali sono i permessi che è necessario fornire a tutti gli operatori o impiegati: per esempio le licenze RDS CAL possono essere utili per limitare l’accesso ad alcune funzioni senza compromettere l’esperienza d’uso, mentre le licenze CAL garantiscono accesso completo e incondizionato.

Per fortuna Mr Key Shop può fornirci un valido aiuto anche da questo punto di vista: prima di terminare l’acquisto aggiungiamo al carrello anche le licenze Windows Server 2019 CAL e le licenze Windows Server 2019 RDS CAL, così da terminare l’ordine con il numero di licenze necessario per iniziare subito a lavorare sul server.