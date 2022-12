Acquistare Windows Server 2022 fino al 42% di sconto

Le aziende che dispongono di più dispositivi su una rete interna di server necessitano di un sistema operativo stabile e veloce per poter mantenere la produttività ai massimi livelli. Tra i migliori sistemi operativi che è possibile utilizzare in ambito enterprise spicca sicuramente Windows Server 2022, una versione potenziata del famoso sistema operativo Microsoft orientata alla gestione di una grande quantità di dati, oltre a fornire strumenti di amministrazione dedicati.

Una licenza per Windows Server 2022 può arrivare a costare anche più di 6.000€ (versione Datacenter); questa spesa può essere notevolmente ridotta puntando sulle licenze fornite da rivenditori specializzati.

Le migliori offerte Windows Server di oggi

Windows Server 2022: cos’è e a cosa serve

Windows Server permette di creare un‘infrastruttura di applicazioni, di reti e di servizi Web collegati, da un semplice gruppo di lavoro fino ai più complessi datacenter. Il sistema operativo aziendale consente di collegare gli ambienti locali, aggiungendo dei livelli di sicurezza, per ottenere un’infrastruttura di rete solida e funzionale.

Windows Server 2022 è l’evoluzione in ambito server del sistema operativo Microsoft. L’azienda di Redmond ha ottimizzato e migliorato le caratteristiche già viste in Windows Server 2019, in particolare in termini di sicurezza e integrazione con altri sistemi e con altre reti, con un occhio di riguardo alla difesa preventiva e alla crittografia dei dati.

Con Windows Server è possibile fornire il proprio server o la propria rete di server di un sistema operativo sicuro e affidabile, costantemente aggiornato da Microsoft per fornire nuove patch di sicurezza e integrare le funzioni più richieste dagli amministratori di rete.

Funzionalità e novità di Windows Server 2022

Tra le caratteristiche degne di nota in questa nuova versione di Windows Server spicca la partecipazione al programma Secured-Core, votata ad offrire un contrasto più efficace alle minacce di sicurezza. Tale sicurezza è ottenuta unendo insieme hardware e software in un unico efficace blocco difensivo, ben sorvegliato dal Windows Defender System Guard.

Altra caratteristica molto interessante è il supporto al Virtualization-based security (VBS), funzionalità di sicurezza pensata per proteggere il kernel dal resto del sistema, mitigando gli effetti di malware avanzati (come i ransomware) e bloccando con efficacia gli attacchi orientati a sfruttare le risorse del server per minare illegalmente criptovaluta (cryptocurrency mining).

A completare il quadro su questo nuovo sistema operativo troviamo anche l’attivazione di default di HTTPS e TLS 1.3, il supporto alla crittografia AES-256 per SMB, ottimizzazioni varie per lo Storage Migration Service, il supporto alla virtualizzazione annidata Hyper-V su processori AMD e la presenza di nuovi parametri di PowerShell per la replica di archiviazione per i comandi esistenti.

Windows Server 2022 Standard e Datacenter: quale scegliere?

Attualmente sono disponibili le versioni Standard ed Datacenter di Windows Server 2022, con quest’ultima che può essere ospitata anche su piattaforma cloud Azure. Le differenze tra le due versioni sono le seguenti:

Replica archiviazione : sulla versione Standard possiamo effettuare una replica collaborazione e una replica ad un solo gruppo di risorse con un volume singolo da 2 TB, mentre la versione Datacenter non ha limiti.

: sulla versione Standard possiamo effettuare una replica collaborazione e una replica ad un solo gruppo di risorse con un volume singolo da 2 TB, mentre la versione Datacenter non ha limiti. Spazi di archiviazione diretta : supportati solo dalle versioni Datacenter.

: supportati solo dalle versioni Datacenter. Attivazione ereditaria : sulla versione Standard permette di ospitare solo un accesso guest su infrastruttura Datacenter già presente, mentre con la versione Datacenter possiamo impostare sia l’accesso host che l’accesso guest in base alle necessità.

: sulla versione Standard permette di ospitare solo un accesso guest su infrastruttura Datacenter già presente, mentre con la versione Datacenter possiamo impostare sia l’accesso host che l’accesso guest in base alle necessità. Rete software-defined: disponibile solo sulle versioni Datacenter.

In ambito business abbiamo quindi la possibilità di scegliere la versione da installare, adattandoci alla rete di server o all’infrastruttura che intendiamo utilizzare.

Come acquistare una licenza Windows Server 2022

Per acquistare Windows Server 2022 è possibile rivolgersi a negozi online specializzati che forniscono velocemente sia le chiavi di licenza per i server sia le chiavi per le licenze CAL.

Le licenze genuine possono essere subito inserite sul server o sulla postazione di lavoro senza attese o errori in fase d'attivazione.

Per procedere con l’acquisto delle licenze dobbiamo prima di tutto scegliere la versione preferita, utilizzano uno dei link presenti qui in basso:

Dopo aver scelto la versione preferita premiamo sul tasto Aggiungi al carrello, premiamo su Vai alla cassa, scegliamo il numero di licenze da acquistare tramite l’apposito contatore (accanto al nome del prodotto), premiamo nuovamente su Vai alla cassa, accediamo con l’account di Mr Key Shop (o creiamone al volo uno), scegliamo il metodo di pagamento preferito (sono supportati PayPal, carte di credito, carte di debito, Apple Pay, Google Wallet e Postepay), confermiamo l’indirizzo di fatturazione e l’indirizzo di posta elettronica su cui consegnare le licenze acquistate.

Come scaricare e installare la ISO di Windows Server 2022

Al termine dell’acquisto apriamo l’indirizzo di posta elettronica fornito su Mr Key Shop per trovare il codice di licenza, accompagnato dal link per il download dell’immagine ISO della versione di Windows Server scelta.

A corredo dell’email troviamo anche le istruzioni per l’installazione della licenza: seguendo attentamente tutte le istruzioni riportate avremo in pochi minuti il server con una licenza attiva, pronto per essere configurato secondo le necessità dell’azienda.

Cosa sono e a cosa servono le licenze CAL

Le licenze CAL di Windows Server sono fondamentali per garantire l’accesso al server da parte dei client presenti nella rete. Le licenze CAL vanno di pari passo con le licenze per l’attivazione del sistema server (altrimenti solo l’amministratore di rete potrebbe accedere al server) e possono suddividersi in due diversi tipi:

Licenze User CAL : licenze legate al singolo utente, che può quindi accedervi con qualsiasi dispositivo.

: licenze legate al singolo utente, che può quindi accedervi con qualsiasi dispositivo. Licenze Device CAL: licenze legate al singolo dispositivo, utilizzabili da qualsiasi utente connesso.

A questo si aggiunge anche la licenza RDS, ossia quella legata all’utilizzo di Desktop remoto: anch’essa può essere sia User CAL che Device CAL a seconda di com’è configurato il server.

Mr Key Shop offre anche licenze Windows Server 2022 CAL e licenze Windows Server 2022 RDS CAL, così da poter realizzare un unico ordine per l’acquisto delle chiavi di licenza per il server e per gli utenti (o le postazioni) che dovranno accedere al server o alla rete di server aziendale.

Perché affidarsi a Mr Key Shop

In rete si trovano licenze di ogni tipo, anche a prezzi troppo bassi per sembrare verosimili. Di casi di acquirenti che si sono ritrovati con licenze non funzionanti – o bloccate da Microsoft perché non vendibili – anche è pieno il web. Nella gran parte dei casi senza riuscire a mettersi nuovamente in contatto con rivenditore per recuperare il denaro speso. Oltre alle questioni di affidabilità, c’è chi solleva anche dubbi sulla legalità di queste licenze.

Quelle in vendita su Mr Key Shop sono esclusivamente licenze originali, cedute da grandi aziende perché inutilizzate. I tecnici di Mr Key Shop le acquisiscono, le sottopongono ad opportune verifiche e le rimettono sul mercato attraverso lo store. Il tutto nel pieno rispetto delle normative europee e delle sentenze della Corte di Giustizia Europea e degli altri organi che regolamentano la vendita di licenze digitali.

Le licenze in vendita su Mr Key Shop, quindi, oltre che essere genuine e garantite al 100%, sono anche perfettamente legali.