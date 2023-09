Acquisto FURBO: chiavetta USB a soli 13€, la stanno cercando TUTTI

Hai sempre bisogno di qualche spazio in più per tutti i tuoi documenti, ma non hai mai trovato la giusta soluzione per questo problema? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questa chiavetta USB Netac a soli 13,61€, invece di 19,99€. Corri adesso su Amazon!

Vuoi più spazio nel tuo pc per poter caricare tutti i tuoi documenti in pochissimo tempo? Beh, allora non ti resta che correre ora su Amazon, perché troverai questa chiavetta con sconto del 32%.

Netac 256G chiavetta USB 3. rotazione a 360 ° Pen Drive, USB Flash Drive velocità di lettura fino a 90 MB/s

Quindi che aspetti ancora? Ne restano davvero pochissimi pezzi ancora, questa chiavetta è davvero incredibile, con tanto di sconto del 32%. Una memoria di ben 256GB, quindi davvero unica.

Non c’è bisogno di installare alcun software, basta semplice spina nella porta USB del computer o altri dispositivi e utilizzarlo. Compatibile con pc, laptop, TV ecc.

L’unità flash USB è compatibile con Windows 98second edition/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8.1/ 10 e versioni successive, è compatibile anche con Linux e Mac OS 10.3 e versioni successive e la memory stick supporta tutti i dati digitali , ad esempio: musica, video, foto, filmati, manuali, software, ecc.

I ruota clip di metallo 360 ° intorno al corpo in plastica abs che con finitura sensibilità della pelle dell’olio di gomma. Il design senza cappuccio può evitare lossing di protezione, e di fornire una protezione efficace alla porta usb.

Questa chiavetta è davvero a mini prezzo oggi, quindi che aspetti ancora per averla? Corri adesso su Amazon, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.