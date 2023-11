Action Cam 4K/60fps a 45€: il GRANDE AFFARE è su Amazon col DOPPIO sconto

Entra nell’universo dell’azione con la TIMNUT Action Cam 4K/60fps, un compagno affidabile per catturare ogni tuo momento epico. Con una risoluzione 4K cristallina, funzioni avanzate e accessori inclusi, questa videocamera è pronta a registrare le tue avventure in modo indimenticabile. E poi oggi costa anche una miseria su Amazon, appena 45€, ovvero oltre la metà del suo prezzo di listino. Grazie allo sconto del 23% e a quello del coupon del 50%, la paghi di fatto l’83% in meno. Il tutto con le spedizioni rapide via Prime.

Dettagli Nitidi in 4K/60fps:

Grazie alla risoluzione 4K/60fps, la TIMNUT Action Cam garantisce video ultra-nitidi e fluidi. Ogni dettaglio, ogni movimento catturato con una chiarezza straordinaria, portando le tue avventure a un livello superiore. Non solo video eccezionali ma anche foto da 20MP di alta qualità. Cattura immagini mozzafiato con dettagli sorprendenti, rendendo indelebili i tuoi ricordi più speciali. Esplora il mondo subacqueo con fiducia. La TIMNUT Action Cam è resistente all’acqua fino a 131ft, permettendoti di catturare la bellezza del mare, laghi o piscine con la stessa nitidezza e dettaglio.

Non perdere mai un momento. Con un campo visivo di 170°, la videocamera acquisisce un’ampia porzione di ciò che ti circonda, garantendo che nessun dettaglio sfugga alla tua registrazione. Mantiene la tua registrazione stabile anche durante le attività più intense. L’EIS riduce le vibrazioni e i movimenti indesiderati, assicurando video fluidi e professionali.

Controlla la tua action cam a distanza con il telecomando 2.4G incluso. Due batterie ti consentono di prolungare le tue sessioni di registrazione senza preoccuparti della durata della carica. Inizia a registrare immediatamente con la scheda SD da 32 GB inclusa. Nessuna preoccupazione per lo spazio di archiviazione mentre catturi ogni momento indimenticabile.

Sia che tu sia uno sportivo estremo o un appassionato di viaggi, la TIMNUT Action Cam 4K/60fps è pronta a catturare ogni tuo istante epico. Prendila adesso su Amazon con appena 45€, ovvero oltre la metà del suo prezzo di listino. Grazie allo sconto del 23% e a quello del coupon del 50%, la paghi di fatto l’83% in meno. Il tutto con le spedizioni rapide via Prime.

