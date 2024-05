Action Cam 4K: lo sconto è quello giusto MENO 50 PER CENTO

Nonostante il clima ancora un po’ ballerino, con qualche pioggerella di troppo, possiamo dire che siamo entrati nella bella stagione. Se siete di quelli che fanno tanto sport all’aria aperta, questo è il periodo più bello, finalmente l’inverno è alle spalle, le giornate si allungano, è caldo ma non troppo. Un periodo assolutamente da immortalare, magari con una action cam di alta qualità, ideale per riprendere al meglio tutte le tipologie di sport, estremi e non! Dalle passeggiate nel bosco, al kayak! Oggi Amazon propone Exprotrek Action Cam 4K con uno sconto davvero eccezionale, un sontuoso META’ PREZZO, un bel MENO 50% che ci permette di acquistare questo dispositivo spendendo 60 euro invece che 120 euro! Davvero niente male!

Economica e di qualità

Ma quali sono nel dettaglio le caratteristiche di questa Exprotrek Action Cam 4K? Andiamole a scoprire nel dettaglio:

Video 4K 60fps e 2.7K 60fps con foto da 20 MP.

Supporta schede micro SD fino a 128 GB.

Custodia impermeabile IP68, resistente all’acqua fino a 40 m.

Telecomando da polso wireless: con un telecomando wireless da polso 2.4G.

WiFi e HDMI integrati: WiFi da 8 a 15 metri all’aperto.

Lunghezza focale massima: 1,0 millimetri.

Ampio angolo di visione 170°.

Doppio schermo.

Due batterie ricaricabili con 3,7V 1350mAh.

Dimensioni: 29,8 x 59,2 x 41 mm

Stabilizzatore Immagine Elettronico + anti-traballamento

Speaker 8R 0,5W + doppio microfono (con riduzione del rumore)

Se state cercando un action cam di ottima qualità senza spendere una fortuna, Exprotrek Action Cam 4K è quella che fa per voi! Spendendo 60 euro, grazie al clamoroso MENO 50% Amazon, potrete portarvi a casa un dispositivo con prestazioni davvero elevate, capace di produrre “ricordi” di ottima qualità dei vostri sport o delle vostre gite all’aria aperta. Non comprarla oggi visto il prezzo di saldo sarebbe un vero peccato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.