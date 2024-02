Action Cam 4K MEGA SVENDITA su Amazon: sconto SHOCK del 45% solo oggi

Se sei un appassionato di sport estremi e ti piace riprendere ogni momento della tua giornata, allora non puoi non avere questa action cam HD 4K. Oggi te la porti a casa a soli 219,99€, invece di 399€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa terminare.

Un action cam davvero incredibile, che così non si era davvero mai vista prima. Oggi te la porti a casa con un mega sconto del 45%. Non ti resta che aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

DJI Action 2 Dual Screen Combo, Action Cam 4K

Si tratta di un modello davvero incredibile, dal colore grigio. Oggi te la porti a casa a davvero una miseria, non aspettare ancora troppo tempo e corri subito a prenderla su Amazon.

Adattati ad ogni scenario; l’innovativo design magnetico di Action 2 ti consente di intercambiare facilmente gli accessori, consentendoti di riprendere i tuoi migliori momenti all’istante; aggancia uno dei diversi accessori di Action 2 e scopri modi nuovi e creativi per riprendere le tue avventure.

Azione in movimento; l’ultra-compatta DJI Action 2 non occupa spazio nella tua borsa da viaggio; con il cordino magnetico e la fascia magnetica, puoi “indossare” questa leggerissima fotocamera sulla testa o sul petto e riprendere il mondo intorno a te.

Filmati che parlano da soli; registra video in 4K/120 fps straordinariamente fluidi e con dettagli più ricchi che mai; il super grandangolo FOV di Action 2 ti consente di immortalare più elementi dell’ambiente circostante.

Una promo davvero super, che ha ha fatto rimanere tutti a bocca aperta su Amazon. Oggi ti porti a casa questa action cam a davvero nulla e non puoi non averla per l’inverno, corri subito su Amazon!

