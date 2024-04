Action Cam a SOLI 56€ su Amazon? CORRI, perchè sta andando a RUBA

Se sei un amante dello sport e ti piace girare video da caricare sui soial, allora dovresti avere questa action cam HD 4K. Oggi te la porti a casa a solamente 56,95€, invece di 119,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini!

Un’action cam a pochissimo oggi! Oggi te la porti a casa con un mega sconto shockdel 53%. Non ti resta che aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai già scontata!

Action Cam 4K, 20MP

Si tratta di un modello che ha mandato tutti in tilt su Amazon. Oggi te la porti a casa a davvero pochissimo, dal colore nero perfetto per ogni occasione!

Video professionale 4K 60fps e 2.7K 60fps con foto da 20 MP fino a 30 fotogrammi al secondo per foto eccezionali, il che significa 4 volte la risoluzione delle telecamere HD convenzionali. Supporta schede micro SD fino a 128 GB.

Action cam 4K con custodia impermeabile IP68, resistente all’acqua fino a 130 piedi (40 m). Ideale per gli sport acquatici come il nuoto, la guida, il surf, ecc. Viene fornito con tonnellate di accessori gratuiti, è possibile trasformarlo per adattarsi a varie attività estreme al chiuso e all’aperto.

Una promo che sta per concludere. Oggi ti porti a casa questa action cam a davvero pochissimo e non puoi non averla per l’estate corri subito su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.