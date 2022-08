Adattatore HP da HDMI a VGA a meno di 12 euro su Amazon

L’adattatore HP da HDMI a VGA massimizza la funzionalità di visualizzazione del tuo Notebook PC convertendo il segnale di uscita HDMI in un ingresso VGA analogico per una facile connessione a un display VGA esterno. Ottimo per le persone che necessitano per una questione di produttività di un doppio display. Lo puoi acquistare in questo momento su Amazon a soli 11,89€ invece di 19,99€.

Supporta risoluzioni ad alta definizione full-size di 720p e 1080p su un display esterno. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei notebook/tablet consumer HP, ma anche può essere utilizzato anche per altre marche consumer e su alcuni chromebook ( solo quelli che hanno una porta HDMI standard, non può essere utilizzata la porta mini-HDMI tramite cavo type-C).

Il cavo è Plug and Play, questo significa che non dovrai installare nessun software esterno per farlo funzionare, basta collegarlo al dispositivo ed il gioco è fatto. All’interno dello scatolo troverai anche un comodo manuale di istruzioni che potrà essere utile a farti capire se il prodotto è adatto alle tue esigenze, inoltre l’assistenza per il reso è garantita 2 anni, ma sicuramente non ne avrai bisogno, dato che questi cavi sono progettati per resistere nel tempo.

Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon ad un prezzo incredibile. Ricorda inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

