Adattatore UNIVERSALE da viaggio 6-in-1 a MINI PREZZO con il COUPON SCONTO

Adattatore Universale da viaggio TESSAN: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Adattatore Universale da viaggio TESSAN è un gadget indispensabile per poter avere tutti i vostri dispositivi sempre carichi in qualsiasi momento.

Nello specifico è progettato con 1 porta CA, 2 porte USB A e 3 porta USB C. L’uscita USB A è di 12 W e l’uscita USB C è di 15 W e ti permette di caricare 6 dispositivi contemporaneamente.

Questo spina universale da viaggio si contraddistingue per una compatibilità vastissima tanto che può essere utilizzata nella maggior parte dei paesi come Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Germania, Tailandia, Giappone, Maldive, Israele, Italia, Costa Rica, Australia, Cina e così via.

È compatto e portatile, con dimensioni di 5 x 5,3 x 7,1 cm, quindi può essere trasportato comodamente ovunque inserendolo in valigia o in borsa. Inoltre il dispositivo viene fornito con due fusibili di sovraccarico (10 A): se il fusibile è danneggiato, è possibile sostituirlo con un altro fusibile di ricambio così da non avere mai problemi di sicurezza durante la ricarica.

