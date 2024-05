AdBlock su YouTube: i video saltano alla fine

YouTube da mesi sta intensificando gli sforzi contro chi usa Adblock e software simili, in modo da saltare a pie pari le pubblicità. Pare però da alcuni giorni a saltare non siano le pubblicità, bensì i video stessi. Se YouTube riconosce la presenza di AdBlock, il video salta alla fine, e non serve a nulla ricaricarlo. Non si riesce a vedere nulla, sino a quando il trucco antipubblicità rimane attivo.

Tutto bloccato

Inoltre, se si provasse ad andare in qualsiasi punto del video, scatta un caricamento infinito che ti invita nemmeno troppo gentilmente a disattivare Adblock. La lotta di YouTube contro i software anti ads non è cosa di oggi. Lo scorso anno YouTube con un pop up invitava a spegnere Adblock pena l’impossibilità di vedere i contenuti, sortendo un buon effetto dissuasorio. Su Firefox ad esempio la presenza di un ad block garantiva rallentamenti fino a 5 secondi nel caricamento di un video. Ma pare proprio che questa mossa sia un’escalation significativa verso una guerra totale contro chi utilizza i blocca ads. C’è da dire che al momento questa spiacevole punizione sia presente col solo Adblock, il software principale e più utilizzato a livello mondiale, mentre programmi simili, e meno efficaci, sembrano essere colpiti in maniera sporadica da questa anomalia. Se il salto alla fine fosse confermato e non si trattasse di un semplice bug, questo vorrebbe dire che YouTube, e quindi Google, hanno deciso di combattere Adblock fino alla fine.