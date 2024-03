Addio AirPods Pro: Apple ha l'alternativa in casa!

Hai capito bene! Esiste un’alternativa ad AirPods Pro che in pochi conoscono! Che cos’è? Beh, sono le Beats Studio Buds +! Non solo costano circa 90€ in meno di AirPods, ma oggi sono in grande sconto Amazon! Puoi averle con il 25% di sconto in colorazione nera a soli 149€! Approfitta della promo e non te ne pentirai!

Alternativa ad AirPods Pro made by Apple!

Apple produce un paio di auricolari perfetti come alternativa ad AirPods Pro: si tratta delle Beats Studio Buds +. Arrivate alla seconda versione, sono un prodotto davvero ottimo qualitativamente parlando privo di rinunce rispetto al modello più costoso.

L’offerta di oggi sconta la variante Nera, molto elegante e bella da vedere. Il case di ricarica di questi auricolari TWS garantisce ben 36 ore di utilizzo se ricaricate ogni 9 ore gli auricolari. Ovviamente, come le AirPods Pro, anche queste sono dotate di ANC e modalità trasparenza.

Il bello è che potete utilizzarle senza problemi anche con Android grazie all’app Beats disponibile su PlayStore. Se possedete un iPhone o altri dispositivi iOS, non sarà necessario scaricare alcuna app dallo store del vostro device.

La porta di ricarica di queste Beats Studio Buds + è USB-C: proprio come gli ultimi iPhone 15 e 15 Pro.

Gli auricolari sono molto comodi da indossare e, grazie ai gommini contenuti in scatola, potrete adattarli perfettamente alla forma del vostro padiglione auricolare. Basterà fare qualche prova per trovare la vostra combinazione perfetta. In scatola, non manca il cavetto di ricarica USB-C.

Acquista subito questi fantastici auricolari: sono l’alternativa ad AirPods Pro della stessa Apple. Oggi poi sono in grande sconto Amazon: la promo ti permette di acquistarle a soli 149€ grazie al ribasso del 25%. Non farti scappare questa occasione e acquistale subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.