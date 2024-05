Addio ZANZARE in casa con la Zanzariera Magnetica a SOLI 17 EURO

L’estate è alle porte e, con lei, le insidiose zanzare che iniziano a infastidirci a causa delle fineste aperte sempre più a lungo. Per non farti trovare impreparato approfitta dell’offerta sulla Zanzariera Magnetica MYCARBON, oggi disponibile su Amazon a soli 17 euro grazie ad un coupon di sconto del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli la promozione al volo, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Zanzariera Magnetica MYCARBON: modalità di utilizzo e installazione

La Zanzariera Magnetica MYCARBON è un accessorio indispensabile in casa soprattutto adesso che l’estate è alle porte.

I fori di questa zanzariera sono piccolissimi per lasciare fuori qualsiasi insetti e intanto fa entrare l’aria fresca e la luce, rendendo la tua casa luminosa senza il fastidio causato dai piccoli animali. Inoltre l’adesivo del prodotto è stato migliorato rispetto ai modelli precedenti usando un altro tipo di colla dalla viscosità più forte: in questo modo la zanzariera non si stacca facilmente anche dopo un lungo uso.

Il montaggio è semplicissimo e bastano 3 semplici passaggi: pulire la cornice della porta, poi attaccare l’adesivo, alla fine montare la tenda zanzariera magnetica, senza forare o altri strumenti. Inoltre può essere messa in estate e tolta in inverso, senza rimuovere l’adesivo dall’infisso.

La chiusura è automatica in quanto sulla striscia centrale in verticale della zanzariera magnetica ci sono 30 magneti, abbastanza forti per entrare ed uscire semplicemente senza il bisogno di aprirla e chiuderla con le mani.

