Le splendide pantofole Adidas Adilette Shower sono tornate: sentiti un Campione anche a casa!

Adidas da decenni propone prodotti per lo sport di alta qualità, diventando di fatto leader in questo settore e sinonimo di prestigio in chi li indossa. Perfino semplici pantofole diventano motivo di look e di vanto, come queste Adilette Shower, tornate su Amazon e che paghi 19,60 euro! Puoi così sentirti un grande campione anche nella comodità della casa o puoi indossarle nello spogliatoio durante la imperdibile partitella di calcetto settimanale, di una palestra dopo un faticoso workout, un combattuto match di tennis o un divertente incontro di padel.

Pantofole Adidas Adilette Shower: le caratteristiche

Le pantofole Adidas Adilette Shower hanno fatto la loro comparsa per la prima volta nel 1972 rubando subito i cuori di sportivi o, appunto, pantofolai. Ideato per lo sport e il tempo libero, il design leggero è infatti caratterizzato da una fascia morbida e resistente e da una soletta anatomica per il massimo comfort. A distinguerle la Tomaia testurizzata monofascia in materiale sintetico robusto ad asciugatura rapida, la comoda fodera in tessuto, il plantare sagomato per un comfort costante, la suola con scanalature per un grip superiore.

Il colore è quello ufficiale del brand, in bianco e nero, ma sul mercato sono stati realizzati tanti colori per tutti i gusti! Dunque, cura il tuo look anche durante il meritato riposo casalingo oppure in occasione della meritata doccia dopo una bella sudata mentre svolgi il tuo sport preferito!

Oggi paghi le pantofole unisex Adidas Adilette Shower solo 19,60 euro! Ma ti conviene fare presto: stanno andando via come il pane!

