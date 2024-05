Netflix, film e serie TV in uscita tra il 13 e il 19 maggio 2024

La settimana centrale di maggio 2024 è molto importante per Netflix, perché è previsto il ritorno di una delle sue serie di maggior successo.

Si tratta di Bridgerton, che diventa protagonista di questo mese grazie agli episodi della terza stagione. La trama della season 3 ruota intorno a Penelope Featherington: la neoprotagonista dovrà affrontare una delusione amorosa dopo aver sentito i commenti denigratori di Colin, per il quale nutriva sentimenti romantici. La giovane è però decisa a trovare marito affinché possa mantenere la sua doppia vita come Lady Whistledown, cercando quindi di ottenere una propria indipendenza. Tuttavia, Colin fa ritorno dai suoi viaggi con la consapevolezza di ricambiare i sentimenti di Penelope, ma la loro amicizia prende una strana piega quando lui prova ad aiutarla a trovare un coniuge.

In questi giorni esce anche un’altra serie piuttosto interessante: The 8 Show, un drama coreano che strizza l’occhio a Squid Game. Anche qui infatti ci troviamo davanti a un survival game, in cui gli otto concorrenti hanno la possibilità di aggiudicarsi un grande montepremi rinchiudendosi in un edificio di otto piani. Se riusciranno a resistere per tanto tempo, potranno dividersi equamente il premio di 44,8 miliardi di won.

Netflix: tutte le novità tra il 13 e il 19 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Bridgerton (stagione 3, parte 1) – 16 maggio

The 8 Show (stagione 1) – 17 maggio

Serie TV non originali

Mare Fuori (stagione 4) – 16 maggio

Film non originali

Adagio – 13 maggio

Vicini di casa – 14 maggio

The Hours – 16 maggio

Documentari

Power: la polizia negli Stati Uniti – 17 maggio

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di maggio 2024?