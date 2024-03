ADIDAS: Auricolari Bluetooth Wireless Premium al minimo storico MENO 106 euro

Adidas FWD-02, ovvero non solo sportswear per il marchio tedesco, ma anche degli ottimi auricolari Bluetooth Premium griffati con l’iconico logo delle “tree stripes”. Questi auricolari non sono solo marchiati Adidas ma vantano soprattutto qualità costruttive e audio eccezionali, con tutte le funzionalità e peculiarità al loro posto. Auricolari Premium quindi, con un prezzo di listino non proprio popolare, 170 euro, che ne testimonia la qualità. Per questo lo sconto gigantesco Amazon MENO 62% non può che rallegrarci. Una bella sforbiciata quindi: da 170 euro di partenza possiamo acquistare gli auricolari Bluetooth spendendo 63,92 euro! Un risparmio quindi di 106 euro! Davvero fantastico! Subito nel carrello Amazon!

Comodi e suonano alla grande

Uno degli aspetti più importanti degli auricolari Bluetooth Adidas FWD-02 è il loro design ergonomico che assicura una vestibilità confortevole e stabile durante l’uso. D’altronde essendo progettati per essere utilizzati durante l’attività sportiva non potrebbe essere altrimenti. Grazie alle varie opzioni di adattamento tramite numerosi gommini fornite con gli auricolari, è possibile trovare la misura perfetta per le proprie orecchie.

Dal punto di vista dell’audio, gli auricolari Bluetooth Adidas FWD-02 offrono un suono di alta qualità, con bassi potenti e frequenze cristalline. Sono auricolari Premium, la qualità si tocca e si sente ovviamente.

La resistenza al sudore è un’altra caratteristica importante degli auricolari Bluetooth Adidas FWD-02, visto che sono pensati per l’attività fisica.

La struttura leggera e resistente all’acqua rende questi auricolari adatti a qualsiasi condizione atmosferica, consentendo di continuare ad ascoltare la musica anche sotto la pioggia o durante sessioni sportive particolarmente “bagnate”.

Da ultimo, ma non per importanza, Infine, gli auricolari Bluetooth Adidas FWD-02 sono dotati di controlli touch intuitivi che consentono di gestire facilmente la riproduzione della musica, regolare il volume e rispondere alle chiamate in modo rapido e semplice.

