Le meravigliose SNEAKERS da DONNA con strisce ARGENTO a un prezzo STRACCIATO grazie al BLACK FRIDAY

Grazie al Black Friday tanti modelli Adidas sono in offerta, per tutti i gusti e generi. Scarpe come le sneakers vanno oltre il semplice utilizzo per lo sport, ma possono essere utilizzate in tante occasioni durante la giornata: lo shopping, la spesa, le uscite con gli amici, il lavoro, le passeggiate. La forza di queste Adidas Lite Racer Rebold è proprio la semplicità del loro design, in total white ma con le strisce laterali in argento che fanno la differenza. Puoi anche decidere di provarle prima di pagarle, così come regalarle per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione entro il 31 gennaio 2024! Oggi le paghi molto meno, grazie allo sconto del 38%!

A didas Lite Racer Rebold: le caratteristiche

Le scarpe Adidas Lite Racer Rebold sono costituite da un Materiale sintetico, comodo e resistente. Tipo di chiusura a Pizzo, non presentano tacco quindi sono molto comode anche per un utilizzo per molte ore al giorno. Sono resistenti all’acqua, quindi impermeabili e utilizzabili anche in caso di pioggia.

Come dicevamo lo stile in total white con strisce in argento offrono uno stile adatto per tutti i momenti della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.