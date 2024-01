Adori i Chupa Chups? Allora prendi questo Box Margherita con 30 lollipop a soli 7 euro: gusti cola e frutta

Occasione imperdibile per chi ama i bomboloni Chupa chups! Box regalo con 30 lollipop gusti assortiti frutta e cola, ideale anche per feste e compleanni, senza glutine. Oggi puoi prenderlo a soli 7,59 euro grazie allo sconto del 16%!

Box Chupa chups 30 pezzi: le caratteristiche

Scopri la Margherita di Chupa Chups, la box speciale con all’interno 30 lollipop assortiti ai gusti fruttati e cola. Senza glutine. Scegli il tuo preferito fra i gusti: fragola, mela, ciliegia, cola, panna-fragola, lampone-vaniglia! La scatola raffigurante l’iconico logo Chupa Chups disegnato da Salvador Dalì può essere ri-utilizzata come porta giocattoli o porta oggetti. Questa confezione è ideale da condividere, ottima per feste, serate in compagnia, per realizzare regalini di compleanno.

Chupa Chups ti aiuta nella scelta di regali sorprendenti e golosi: stupisci i tuoi bambini, i tuoi amici o i tuoi cari con questa idea regalo originale. Chupa Chups è molto più di un semplice lollipop: divertimento per tutti, non solo per bambini. Da oltre mezzo secolo, Chupa Chups fa parte della vita di tutti i giorni grazie al suo mondo fatto di colori, gusto e divertimento.

Occasione imperdibile per chi ama i bomboloni Chupa chups! Box regalo con 30 lollipop gusti assortiti frutta e cola, ideale anche per feste e compleanni, senza glutine. Oggi puoi prenderlo a soli 7,59 euro grazie allo sconto del 16%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.