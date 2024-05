AFFARE TECH del giorno: ASUS Vivobook 15 a 200€ IN MENO con lo sconto del 32%

Preparati a vivere un’esperienza informatica senza precedenti con l’offerta straordinaria di ASUS Vivobook 15 F1504ZA, ora disponibile su Amazon a soli €429 grazie a uno sconto incredibile del 32%! Questo notebook è un concentrato di potenza e stile, pronto a stupire anche l’utente più esigente. Non farti scappare questa occasione unica: clicca qui per approfittare subito dell’offerta e portare a casa il tuo Vivobook 15!

ASUS Vivobook 15, dettagli e specifiche tecniche

L’ASUS Vivobook 15 F1504ZA è dotato di un display da 15,6 pollici FHD Anti-Glare, perfetto per lavorare o giocare in qualsiasi condizione di luce.

Il potente processore Intel Core i3-1215U di 12ma generazione e la grafica Intel Iris Xe garantiscono prestazioni eccellenti per qualsiasi attività. Ecco le specifiche tecniche principali di questo straordinario notebook:

Caratteristica Specifiche Display 15,6″ FHD Anti-Glare Processore Intel Core i3-1215U (12ma gen) RAM 8GB Storage 512GB SSD PCIe Grafica Intel Iris Xe Sistema Operativo Windows 11 Home Colore Argento

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere questo gioiello tecnologico a un prezzo stracciato!

In conclusione, l’offerta bomba di ASUS Vivobook 15 F1504ZA a soli €429 con il 32% di sconto su Amazon è un affare che non puoi lasciarti scappare. Con specifiche tecniche di alto livello, un design elegante e un prezzo così conveniente, questo notebook è la scelta perfetta per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia.

Non aspettare oltre: clicca qui per approfittare subito dell’offerta e portare a casa il tuo Vivobook 15 prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.