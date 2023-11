AFFARI svuotatutto APPLE: iMac 2023 non è mai costato così POCO, cifra MINUSCOLA

Cercavi da tantissimo tempo un desktop di alto livello, ma allo stesso tempo che costi davvero poco? Sembra impossibile, vero, soprattutto se si parla di Apple, vero? Ma non è così oggi. Quindi, preparati, perché oggi potrai portarti a casa questo Apple iMac 2023 a soli 1899€, invece di 2089€. Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano pochi!

Non aspettare più altre ore, perché questo iMac è davvero assurdo. Oggi te lo porti a casa con uno sconto del 9%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple 2023 desktop all-in-one iMac con chip M3: CPU 8-core, display Retina 4,5K 24″

Questo è il vero affarone del giorno presente su Amazon, è proprio su questo iMac di Apple, con il migliore rapporto qualità-prezzo di sempre. Non te ne pentirai, vai subito a prendertelo.

Il chip Apple di nuova generazione ti permette di fare ancora più cose, in meno tempo. Rende fulmineo tutto quello che fai, dalle presentazioni piene di effetti ai giochi più immersivi. Design all-in-one ultrasottile, in quattro splendidi colori: un tocco di stile per ogni stanza.

Il display Retina 4,5K da 24″ ha 500 nit di luminosità e supporta 1 miliardo di colori. Dai film alle foto, tutto quello che guardi è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni di qualità professionale in array, sistema a sei altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.

La promo è scioccante. Quindi, se vuoi un pc di Apple ad un prezzo davvero convenienite. Questo è quello che fa per te. Corri ora su Amazon, prima che possa andare a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.