AGFA PHOTO Kit Vlogging: MINIMO STORICO praticamente metà prezzo!

AGFA PHOTO Kit Vlogging è il kit perfetto per tutti coloro che sono soliti fare Vlogging col telefono e che vogliono passare ad un dispositivo più comodo e soprattutto versatile, un tutto in uno che comprenda davvero tutto quello che serve, basta guardare la foto in calce: fotocamera VLG-4K con obiettivo grandangolare, treppiede Powerbank, telecomando e microfono. Non manca davvero nulla! Davvero geniale AGFA PHOTO Kit Vlogging: oggi possiamo acquistarlo al MINIMO STORICO Amazon 119 euro! Davvero un taglio di prezzo notevole rispetto ai 229 euro di partenza! Occasione davvero unica da non perdere!

Compagno d’avventura perfetto!

Il bundle AGFA PHOTO Kit Vlogging comprende:

Fotocamera VLG-4K con obiettivo grandangolare, che può scattare foto con sensore 24 megapixel e video 4K

Zoom 16X

Schermo camera 3 pollici con funzione flip

Treppiede con power bank incorporato

Telecomando

Microfono

AGFA PHOTO Kit Vlogging è un kit tanto utile quanto funzionale, un dispositivo tutto in uno che ha tutto quello che serve per fare ottimi Vlogging, o magari molto più semplicemente delle belle immagini delle vacanze.

AGFA PHOTO Kit Vlogging è progettato per essere intuitivo e facile da usare, rendendolo accessibile anche ai principianti, ma con caratteristiche che soddisfano anche i vlogger più esperti. La combinazione di alta ottima qualità video, versatilità dell’obiettivo grandangolare, stabilità del treppiede e l’audio chiaro del microfono, rende questo kit un’ottima scelta per chiunque desideri esplorare il mondo del vlogging con strumenti professionali ma anche semplici da utilizzare. E soprattutto senza districarsi tra mille cavi, cavetti e tante impostazioni nelle quali perdersi!

