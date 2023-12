Aggira il traffico in città con questo monopattino elettrico Ducati: ORA risparmi 200 euro!

Ducati PRO-I Evo Safe Ride è un monopattino elettrico con motore da 350 W, Pneumatici 8,5″. Il costo in genere è di 499 euro, ma oggi lo paghi solo 299 euro, grazie al maxi sconto Amazon! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ducati PRO-I Evo Safe Ride: le caratteristiche

Questo e-scooter è dotato di freni su entrambe le ruote, di un cicalino, di indicatori di direzione e di luci anteriori bianche o gialle e di luci posteriori rosse. EASY FOLDABLE SYSTEM: Facile da chiudere. Leggo: Pesa solo 12 Kg.

Massima sicurezza grazie alla doppia leva freno anteriore e posteriore. Ottima tenuta su strada, grazie agli Pneumatici da 8,5″. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

