AirPods (2021) di terza generazione: a soli 169€ sono IMPERDIBILI

Oggi vogliamo parlarti di un paio di auricolari TWS veramente spettacolari che, se possiedi un iPhone, non puoi non avere. Ci riferiamo agli ottimi AirPods (2021) di terza generazione che si trovano su Amazon al prezzo incredibile di soli 169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderli e falli tuoi adesso

AirPods (2021): ecco perché comprarli

Con gli AirPods (2021), potrai godere di un sound incredibile. Grazie al design ottimizzato e agli altoparlanti di alta qualità, ogni nota, ogni parola verrà riprodotta con una chiarezza straordinaria. Vanno benissimo sia per ascoltare musica o un podcast che per guardare film; insomma, vivrai un’esperienza sonora senza precedenti. Sono stati pensati per adattarsi perfettamente alle tue orecchie. La vestibilità è comoda e sicura, così tu potrai indossarli per ore senza alcun fastidio. Non avrai problemi neanche con una corsa al parco o durante una sessione di allenamento intensa.

Grazie al chip H1 di Apple, si collegheranno istantaneamente al tuo iPhone, iPad o Mac non appena li estrarrai dalla custodia di ricarica. E con il controllo vocale “Hey Siri”, sarai in grado di controllare la musica, fare chiamate, ottenere indicazioni e molto altro ancora, tutto con un semplice comando vocale. L’autonomia è eccezionale: avrai accesso fino a 6 ore di ascolto musicale senza interruzioni. E con la custodia di ricarica, avrai altre 30 ore di batteria. Non dovrai mai preoccuparti di rimanere con le cuffiette scariche. Sono perfetti per dispositivi Apple, ma sono anche compatibili con dispositivi Android e altri terminali Bluetooth. Non perdere l’opportunità di portarteli a casa al costo di soli 169,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Con Amazon avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai perfino dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.