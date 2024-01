AirPods di terza generazione + custodia di ricarica MagSafe in offerta a 180€ su Amazon (anche in 5 rate)

Gli auricolari AirPods di terza generazione sono in offerta a tempo su Amazon a 180 euro insieme alla custodia di ricarica MagSafe, con un risparmio complessivo di 29 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (209 euro). In più è possibile beneficiare del pagamento a rate senza interessi da 36 euro al mese per cinque mesi.

L’esperienza d’uso degli AirPods 3 è tale che nessun altro paio di auricolari senza fili è paragonabile. E se si utilizza più di un prodotto Apple, allora diventano di fatto l’unica scelta possibile.

Auricolari AirPods terza generazione con custodia di ricarica MagSafe in offerta a tempo su Amazon

Sugli Apple AirPods di terza generazione sono presenti tutte le funzionalità del modello Pro, eccetto la cancellazione del rumore e i gommini. Va da sé che la scelta tra questo modello e la versione Pro dipende dunque solanto dai propri gusti personali: se la preferenza è per un design aperto, allora gli AirPods in offerta in queste ore su Amazon sono la soluzione migliore.

Controlli Force Touch, audio spaziale, qualità audio ulteriormente migliorata con l’introduzione della tecnologia Adaptive EQ e la certificazione IPX4 (resistenza agli schizzi) sono i principali punti di forza di un prodotto destinato a vendere ancora tantissimo nel corso dei prossimi mesi. L’unico contro riguarda il mancato supporto all’isolamento acustico, ma chi sceglie questo design lo mette in conto.

Gli AirPods di terza generazione, con custodia di ricarica MagSafe, sono in offerta a soli 180 euro su amazon.it. Per tutti gli utenti Prime la spedizione è gratuita (+ consegna ultra-rapida).

