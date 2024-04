AirPods Max: a 529€ non puoi lasciartele sfuggire

Oggi vogliamo parlarti di un paio di cuffie over-ear di casa Apple semplicemente uniche nel loro genere; ci riferiamo alle splendide AirPods Max che, nella colorazione “grigio siderale”, sono in super sconto su Amazon al prezzo spettacolare di soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Falle tue adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata sul noto portale di e-commerce americano. Potrai avere accesso al reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto, avrai diritto a un anno di garanzia con il costruttore e a due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata. Infine, sappi che potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

AirPods Max: ecco perché comprarle

In primo luogo dobbiamo parlare della disamina estetica e delle caratteristiche delle AirPods Max; offrono un’esperienza sonora senza precedenti grazie ai driver dinamici da 40 mm, che al tempo stesso, sono in grado di garantire bassi profondi, medi chiari e alti cristallini. Hanno un design iconico che combina eleganza e funzionalità; in poche parole, non solo suonano bene, ma si indossano alla perfezione. Sono realizzate con materiali di alta qualità, come l’alluminio anodizzato e l’acciaio inossidabile, il che significa che ti prometteranno robustezza e durata nel tempo. Inoltre, gli archetti risulteranno sempre flessibili e la morbida fascia per la testa rivestita in tessuto non ti creerà fastidi anche se le indosserai per un lungo lasso di tempo.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore, le AirPods Max ti consentono di isolarti completamente dall’ambiente circostante, ma sappi che c’è anche la pratica modalità trasparenza. Sono equipaggiate con il chip H1 di Apple; sarai in grado di controllare la riproduzione della musica, rispondere alle chiamate, regolare il volume e molto altro ancora con un semplice tocco o comando vocale. Con il prezzo speciale di soli 529,00€ su Amazon, oggi non non puoi lasciartele sfuggire: corri a prenderle. A questa cifra sono da prendere immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.