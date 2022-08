AirPods Max: le cuffie Premium di Apple, in sconto su Amazon

Se siete amanti della musica high fidelity e siete possessori di prodotti di casa Apple, non potete far nulla di fronte a questa offerta sulle AirPods Max, le vorrete comprare subito. Sono le cuffie Premium di casa Apple, lo si può capire anche dal prezzo non esattamente alla portata di tutti. Tuttavia, oggi sono in sconto a soli 540,62 € per i modelli di colore: celeste e argento. Stiamo parlando di uno sconto del 14%, che rendono l’acquisto di questo prodotto ancora più interessante.

Le cuffie Premium di casa Apple:

Queste cuffie hanno un driver dinamico progettato da Apple per riprodurre suoni ad alta fedeltà. La cancellazione attiva del rumore (ANC) vi isolerà totalmente dai rumori esterni e vi immergerà nella musica che state ascoltando. Le Apple AirPods Max sono dotate anche della Modalità Trasparenza per poter ascoltare il mondo intorno a voi. C’è poco da fare, l’audio che riproduce queste cuffie è spaziale e grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, sono in grado di riprodurre un effetto surround da cinema. L’audio è computazionale che combina un design acustico unico grazie al chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria, senza compromessi.

Che voi vogliate ascoltare la musica in high fidelity o dovete lavorare con l’audio, queste cuffie Premium non hanno rivali. La massima efficienza come sempre, la potete raggiungere se avete un ecosistema di prodotti Apple. Inoltre vi ricordiamo che l’assistenza è Apple è tra le migliori al mondo, con loro siete in una botte di ferro. Quindi non perdete questa offerta su Amazon, le AirPods Max possono essere vostre a soli 540,62 €. I colori disponibili a questo prezzo sono solo due: celeste e argento. Infatti sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione nei magazzini Amazon, affrettatevi. Inoltre vi ricordiamo della politica di Amazon soddisfatti o rimborsati, grazie alla quale avrete 30 giorni di tempo dall’acquisto del prodotto, per decidere se farne il reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.