AirPods Max: oggi in super sconto su Amazon, costano solo 529€

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie over-ear e magari possiedi già l’ecosistema di Apple, non puoi perderti le AirPods Max che sono in super sconto al prezzo speciale di soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Costano tanto, è vero, ma il risparmio rispetto al valore di listino è molto elevato e in più con il noto portale di e-commerce avrai accesso a tanti vantaggi esclusivi aggiuntivi. Pensiamo alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, alla possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

AirPods Max: ecco perché comprarle

Le AirPods Max sono cuffie dotate di altissima tecnologia; presentano un design over-ear con grandi padiglioni auricolari che coprono tutto l’orecchio, vantano la cancellazione attiva del rumore e c’è anche la modalità trasparenza al seguito. Come non citare il supporto all’audio spaziale, la corona digitale e il pratico pulsante di bordo per gestire le funzionalità del prodotto stesso. La qualità acustica è degna di nota, sono realizzate in alluminio (disponibili in tante colorazioni eleganti) e in morbido tessuto traspirante.

Vengono vendute e spedite da Amazon a soli 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati e, dulcis in fundo, avrete anche la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acqusito, in caso di gravi problematiche. A questa cifra sono da comprare immediatamente, quindi non lasciatevele sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.