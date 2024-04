AirPods Pro (2023) con USB Type-C costano solo 239€ su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota. Gli AirPods Pro (2023) sono infatti in super sconto al prezzo speciale di soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questa è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire se desideri un paio di cuffiette Bluetooth potentissime, ricche di features assurde, con un design in-ear e una qualità acustica degna di nota. Hanno un’autonomia pazzesca, il case di ricarica sfrutta la tecnologia MagSafe e ha la porta di ricarica USB Type-C. Pensa che puoi donare energia alla custodia anche tramite l’adattatore dell’Apple Watch.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Con gli AirPods Pro (2023) potrai dimenticare i fastidiosi cavi e godrai così della libertà dell’ascolto della musica senza fili. Grazie alla tecnologia Bluetooth, li connetterai istantaneamente al tuo device Apple preferito, che sia un iPhone, un iPad o un Mac. Ti basterà estrarli dal loro elegante case di ricarica (finalmente disponibile con la porta USB Type-C) e sarai pronto a vivere un’esperienza sonora senza paragoni.

La qualità audio è semplicemente straordinaria; i driver dinamici soon in grado di sprigionare un suono potente e ben bilanciato che ti permetterà di apprezzare ogni nota e ogni dettaglio delle tue canzoni preferite. Sono anche auricolari super ergonomici con un design minimal; dispongono, al tempo stesso, della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, così potrai immergerti completamente nei tuoi contenuti senza essere disturbato dai rumori esterni. In confezione troverai quattro diverse taglie di punte auricolari in silicone, che ti garantiranno quindi una vestibilità perfetta a seconda delle tue esigenze.

Dulcis in fundo: la cancellazione attiva del rumore ti permette di isolarti dal mondo esterno quando ne hai bisogno, mentre la modalità “trasparenza” ti consente di rimanere consapevole dell’ambiente circostante ma elimina comunque i rumori fastidiosi di fondo. Sugli steli delle gemme troviamo i comandi touch integrati così potrai gestire tutto con un semplice tocco senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Oggi, su Amazon, puoi portarti a casa gli AirPods Pro (2023) per soli 239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.