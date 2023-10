Aiuta Mario e i Rabbids a salvare lo Spazio dalle forze del Male!

Ebbene sì, Mario bros è finito pure nello Spazio! Ciò accade nel videogioco per Nintendo Switch Mario + Rabbids Sparks of Hope, nel quale l’idraulico più amato del mondo è impegnato ad aiutare le simpaticissime e colorate creature Rabbids a salvare tanti pianeti dalle forze del male di turno. Potrai comporre una squadra di 9 personaggi e divertirti in questa spaziale avventura. Oggi lo paghi a metà prezzo (51%), quindi solo 29,99 euro!

Mario + Rabbids Sparks of Hope: la trama

Con Mario + Rabbids Sparks of Hope guiderai incontra Mario e i Rabbids realizzando la tua squadra ideale con tre Eroi scelti gruppo di tra nove pittoreschi personaggi, tra cui Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e persino Bowser, lo storico rivale di Mario. Che stavolta sarà dalla tua parte. Sfrutta le abilità dei tuoi Eroi in un sistema di combattimento innovativo, che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Dovrai sconfiggere Cursa, che vuole dominare tutto l’Universo! Cambierai pianeti, potrai saltare sui tuoi compagni di squadra, nasconderti dietro alle coperture e sfruttare al meglio il tuo turno.

Vedrai un Mario sotto una luce diversa, tra le stelle e su pianeti inesplorati, spostandosi su di una futuristica astronave e cambiare galassie. Incontra i loro curiosi abitanti e completerei missioni uniche nel loro genere per svelare segreti misteriosi. Dunque, un nuovo capitolo che va ad aggiungersi a tanti altri nella lunghissima e interminabile saga legata a Mario bros. Il tutto, con la duttilità di un videogame come Nintendo Switch!

